Trong số các trường đại học tại Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026, một số trường dự kiến xét tuyển độc lập bằng chứng chỉ SAT như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân... Trong đó, Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200 điểm trở lên.

Trong khi đó, một số trường sẽ xét kết hợp với các yếu tố khác. Chẳng hạn Đại học Bách khoa Hà Nội yêu cầu thí sinh phải có điểm trung bình chung học tập từng năm học đạt 8.0 trở lên. Hay Học viện Ngân hàng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng xét chứng chỉ SAT với điểm học bạ...

Với chứng chỉ IELTS, hiện chưa có trường nào công bố sẽ xét tuyển độc lập theo loại chứng chỉ này. Hầu hết, các trường sẽ xét tuyển kết hợp với một tiêu chí khác. Chẳng hạn, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ xét tuyển thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên kết hợp với một trong các kết quả: Điểm thi HSA từ 85 điểm, APT từ 700 điểm hoặc TSA từ 60 điểm; Hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và một môn khác ngoài tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển (Văn, Lý hoặc Hóa).

Một số trường khác sẽ kết hợp IELTS với điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

Những trường đại học ở Hà Nội xét tuyển bằng điểm SAT, IELTS năm 2026 như sau:

Tên trường Xét tuyển chứng chỉ quốc tế Học viện Ngân hàng Xét tuyển điểm học bạ với điểm chứng chỉ quốc tế như SAT, IELTS, TOEFL iBT. Đại học Bách khoa Hà Nội Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP và IB với thí sinh có điểm trung bình chung học tập từng năm học đạt 8.0 trở lên. Đại học Kinh tế Quốc dân + Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên. + Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 46 hoặc TOEIC (L&R 785, S 160 &W 150) trở lên kết hợp với một trong các điểm thi HSA từ 85 điểm/APT từ 700 điểm /TSA từ 60 điểm. + Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 46 hoặc TOEIC (L&R 785, S 160 &W 150) trở lên kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT của môn Toán và 1 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển (Văn, Lý hoặc Hoá). Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông + Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế như SAT và ACT. + Xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL với kết quả học tập ở bậc THPT. Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT. Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội + Xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT. + Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (trong đó có IELTS) kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội + Đối với tuyển sinh trong nước, xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT. + Đối với tuyển sinh liên kết đào tạo với nước ngoài, xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với học bạ hoặc xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level. Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xét tuyển kết hợp điểm học bạ trung bình 6 kỳ của hai môn với các chứng chỉ quốc tế như IELTS từ 6.5 trở lên và SAT tối thiểu 1200/1600. Đầu tháng 11/2025, Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi trước khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với năm 2025, lịch tuyển sinh năm 2026 cũng được Bộ GD-ĐT đẩy lên sớm hơn tương ứng. Nhóm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ hay chứng chỉ quốc tế sẽ nộp hồ sơ, minh chứng trước 17h ngày 20/6/2026. Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026. Từ 17h ngày 10/8/2026, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển.

