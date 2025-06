Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 26/6 đến ngày 28/6, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến: 30-80mm, cục bộ trên 250mm, tập trung vào chiều tối và đêm. Cảnh báo khả năng mưa cục bộ cường suất lớn >100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối 26/6 đến 27/6, các nơi khác ở Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to (10-30mm, có nơi trên 80mm).

Miền Bắc sắp có đợt mưa lớn, nguy cơ ngập úng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Chiều tối và tối 26/6, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to (10-30mm, có nơi trên 70mm). Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa vừa, rải rác giông, cục bộ mưa to đến rất to (15-40mm, có nơi trên 80mm).

Đáng lưu ý, từ đêm 28/6-2/7, Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Đồng thời, từ đêm 26-29/6, trên sông Thao, Lô, Cầu, Thương và Lục Nam, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, Lô các sông có khả năng lên mức báo động (BĐ)1- BĐ2, có nơi trên BĐ2, hạ lưu sông Thao lên mức BĐ1, hạ lưu sông Lô còn dưới mức BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Người dân cần chủ động kiểm tra nhà cửa, khu vực thoát nước; tránh đi lại trong mưa to, khu vực ngập, sông suối, đồi núi dễ sạt lở; cảnh giác khi sống gần sông suối, ao hồ, taluy sườn dốc, khu vực trũng thấp.

Đặc biệt, chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và cảnh báo từ cơ quan chức năng để có biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.