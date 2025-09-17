Ngày 17/9, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các đơn vị kiểm tra, xử lý những vấn đề liên quan để làm rõ việc Trường Tiểu học T.V. bị người dân tố đã hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho suất ăn bán trú của học sinh.

Đồng thời, phường Xuân Hương - Đà Lạt khẩn trương báo cáo kết quả xác minh sự việc trên về UBND tỉnh trước ngày 19/9.

Trường tiểu học ở Đà Lạt bị phản ánh đưa thực phẩm kém chất lượng vào chế biến suất ăn bán trú cho học sinh. Ảnh: N.X

Liên quan đến vấn đề trên, cùng ngày, Sở GD-ĐT tỉnh cũng có văn bản gửi đến UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, đề nghị báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận và xử lý phản ánh liên quan đến công tác bán trú tại Trường tiểu học T.V.

Theo Sở GD-ĐT, ngoài những vấn đề báo chí và mạng xã hội đã đưa, đơn vị còn nhận được đơn tố cáo tập thể của công dân vào ngày 11/8, nêu rằng trong năm học 2024-2025, Hiệu trưởng Trường tiểu học T.V đã ký hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho bếp bán trú.

Sở GD-ĐT đề nghị địa phương làm rõ việc nhà trường ký hợp đồng với nhà cung cấp "thực phẩm bẩn", không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm học 2024-2025 cũng như chất lượng nguồn thực phẩm phục vụ bếp bán trú từ đầu năm học 2025-2026 đến nay; tiến độ xử lý và kết quả giải quyết các phản ánh, đơn tố cáo theo thẩm quyền.

Phụ huynh đến trường tiểu học ở Đà Lạt đón con về thay vì dùng suất ăn bán trú, trưa 16/9. Ảnh: N.X

Trước đó, VietNamNet thông tin, gần đây, mạng xã hội lan truyền đơn tố cáo hiệu trưởng Trường tiểu học T.V đã hợp đồng với nhà cung cấp nhiều lần đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú.

Theo đơn phản ánh, trong năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp thực phẩm nhiều lần giao cho bộ phận bếp của trường gồm: Gồm 35kg bò viên đông lạnh bốc mùi, không bao bì nhãn mác; 60kg thịt heo luộc lên có màu xanh, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn ướt, bốc mùi; và 10kg xương heo bốc mùi, chuyển màu xanh.

Nhân viên bếp đã phản ánh với hiệu trưởng về tình trạng thực phẩm bất thường và đề nghị trả lại hoặc tiêu hủy để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường không có biện pháp xử lý quyết liệt, gây lo lắng cho bộ phận bếp.

Liên quan sự việc trên, Công an đã vào cuộc xác minh, điều tra để làm rõ.