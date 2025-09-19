Đầu bếp lên tiếng về vụ "thực phẩm bẩn" ở trường học Đà Lạt

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, cùng phụ huynh học sinh có buổi làm việc thông tin vụ tố suất ăn bán trú kém chất lượng tại trường tiểu học ở Đà Lạt.

Buổi làm việc có bà N.T.K.T., nguyên nhân viên bếp bán trú năm học 2024-2025, người đã tố cáo việc nhập thực phẩm kém chất lượng và đăng thông tin này lên mạng xã hội.

Tại đây, bà T. đưa theo đơn tố cáo cùng hình ảnh chứng minh thực phẩm bẩn được đưa vào bếp ăn bán trú. Bà nói rằng bản thân đã làm việc tại tổ bếp được 4 năm, còn trong đơn tố cáo sự việc tại trường có người thâm niên 20 năm.

Phụ huynh kéo đến trường tiểu học dự buổi làm việc liên quan suất ăn bán trú, tối 18/9. Ảnh: N.X

Theo bà T, khi tổ bếp phản ánh thực phẩm kém chất lượng, hiệu trưởng yêu cầu giữ kín, kể cả với hai phó hiệu trưởng. Dù nhiều lần đề xuất họp, tổ bếp chỉ được chấp thuận sau khi gửi đơn lên Chi bộ ngày 2/6/2025 - tức sau khi hợp đồng của họ đã hết hạn (31/5/2025). Lúc đó giáo viên mới biết sự việc.

Bà T. cho biết, dù đã gửi đơn tố cáo từ 11/8/2025 tới UBND phường, tỉnh và Sở GD-ĐT, hơn một tháng sau vẫn chưa được mời làm việc. Vì vậy, bà đăng thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo phụ huynh, đồng thời khẳng định thực phẩm bẩn đã được nấu cho học sinh ăn chứ không bị hủy. “Nếu tôi nói sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”, bà T. nhấn mạnh.

Tại buổi họp, phụ huynh yêu cầu lãnh đạo trường làm rõ: Nội dung tố cáo của bà T. có đúng không, hiệu trưởng có biết việc nhập thực phẩm kém chất lượng kéo dài hay không, số thực phẩm này có được nấu cho học sinh ăn và ai chịu trách nhiệm?.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương xác nhận thực phẩm kém chất lượng được phát hiện tại bếp. Ảnh: N.X

Hiệu trưởng thừa nhận thực phẩm kém chất lượng được phát hiện tại bếp ăn

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương Nguyễn Thái Quỳnh Nga, bày tỏ sự tiếc nuối về sự việc không mong muốn vừa xảy ra tại trường. Bà gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh có con em học bán trú. Hiện, công an điều tra và sẽ thông báo kết quả đến phụ huynh trong thời gian sớm nhất.

Bà Nga cũng xác nhận thực phẩm kém chất lượng đã được phát hiện tại bếp của trường. Sau đó, phía nhà trường đã xử lý kịp thời, không để học sinh sử dụng những thực phẩm này. Bà nhấn mạnh rằng khi có kết quả điều tra chính thức từ cơ quan chức năng, nhà trường sẽ thông báo ngay cho phụ huynh.

Bà Nga cũng cho biết cuộc gặp gỡ với phụ huynh nhằm trao đổi thêm về vấn đề này và cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt tại buổi làm việc. Ảnh: N.X

Về phía địa phương, ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết cuộc gặp gỡ lần này nhằm nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của giáo viên cũng như phụ huynh liên quan đến vụ việc tố cáo thực phẩm kém chất lượng tại Trường Tiểu học Trưng Vương. Ông Hà khẳng định địa phương sẽ xử lý thấu tình đạt lý và yêu cầu những người tố cáo cử một đại diện.

Ông Hà cho biết phường đã mời những người tố cáo làm việc nhưng do thiếu hồ sơ chứng minh, vụ việc đã được chuyển cho cơ quan chuyên môn và công an xác minh. Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cam kết sẽ sớm thông báo kết quả và mong phụ huynh yên tâm.