Chiều 8/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hình ảnh và nội dung sai sự thật được đối tượng Huy đăng tải lên trang Fanpage "Tin Việt - Cam". Ảnh chụp màn hình

Trước đó, cuối tháng 7/2025, dư luận tại TP Huế hoang mang sau khi trang Fanpage “Tin Việt - Cam” đăng tải thông tin về việc bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày tại phường Phú Hội (TP Huế).

Fanpage này còn cho rằng, sau khi bị bắt cóc, cháu bé bị ném xuống đường, bị xe cán gãy tay... kèm theo hình ảnh cắt ghép nhằm tạo lòng tin cho người đọc.

Đồng thời, trang Fanpage này cũng đăng bài kêu gọi người dân chuyển tiền ủng hộ cho cháu bé qua tài khoản cá nhân. Đã có hàng trăm người gửi tiền ủng hộ với mong muốn giúp đỡ cháu bé.

Thông tin này nhanh chóng được lan truyền với hàng nghìn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ và hoang mang trong dư luận, khiến nhiều người dân lo ngại về tình hình ANTT trên địa bàn TP Huế.

Đối tượng Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trao đổi với P.V VietNamNet trước đó, Công an TP Huế xác định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật và có mục đích nhằm lợi dụng lòng thương cảm của xã hội để trục lợi. Thực tế không có vụ bắt cóc nào xảy ra tại TP Huế; thậm chí địa điểm được nêu là “cổng Bến Nghé, phường Phú Hội” cũng không tồn tại, bởi phường Phú Hội đã giải thể từ ngày 1/7.

Các tên tuổi và địa chỉ liên quan đến gia đình nạn nhân mà đối tượng đăng tải đều là thông tin không có thực tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian điều tra, Công an phường An Cựu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Huế xác định đối tượng đứng sau trang fanpage “Tin Việt - Cam” là Nguyễn Hoàng Huy.

Tại cơ quan Công an, Huy thừa nhận đã dàn dựng kịch bản bé gái bị bắt cóc, bịa đặt câu chuyện thương tâm nhằm lợi dụng lòng thương hại của mọi người để trục lợi. Đối tượng cũng khai đã cắt ghép hình ảnh từ nhiều nguồn trên mạng, tạo hiện trường giả để tăng độ tin cậy cho bài đăng sai sự thật.

Với kịch bản tinh vi đó, đối tượng đã lừa nhiều người chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản của mình, chiếm đoạt số tiền hơn 80 triệu đồng.