Trưa 6/3, lãnh đạo UBND xã Mỹ Sơn đã trao đổi với phóng viên Báo VietNamNet về một số vấn đề liên quan đến một nhà tu hành với pháp danh Thích Nhuận Đạt, xảy ra lùm xùm về quan hệ tình cảm với một cô gái tên Tym.

Theo lãnh đạo UBND xã Mỹ Sơn, tại địa phương chỉ có một ngôi chùa và một giáo xứ được Nhà nước công nhận, hoạt động đúng quy định và là nơi sinh hoạt tôn giáo chính thức của người dân.

Còn khu vực gọi là “nông trại Hồ Vàng” hiện trạng là đất nông nghiệp, không phải là cơ sở sinh hoạt tôn giáo được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Đối với sự việc liên quan đến ông Thích Nhuận Đạt xảy ra lùm xùm về quan hệ tình cảm với cô gái tên Tym, địa phương chỉ nắm thông tin trên mạng xã hội và chưa nhận được đơn phản ánh chính thức của người dân hay các bên liên quan.

Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương kiểm tra, rà soát hoạt động tôn giáo và các vấn đề liên quan.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt có mối quan hệ tình cảm với cô Tym. Ảnh: MXH

Gần đây, trên mạng xã hội xôn xao về sự việc liên quan đến thầy/cư sĩ Thích Nhuận Đạt và phụ nữ tên Tym. Nhiều livestream, bài đăng và video trên Facebook, TikTok đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhưng phần lớn thông tin vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng hoặc tổ chức tôn giáo.

Thích Nhuận Đạt được giới thiệu là “thầy” hoặc “cư sĩ” chia sẻ về Phật pháp, trong khi Tym là một phụ nữ hoạt động kinh doanh và tham gia nhóm tu tập. Cả hai có tranh chấp tài chính và vấn đề đời sống riêng tư. Các video và bài đăng tố cáo qua lại đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận, nhưng tính xác thực của các tài liệu này chưa được kiểm chứng.

Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng lên tiếng và yêu cầu địa phương xác minh sự việc trên.