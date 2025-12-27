Ông Trần Hoàng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc ghi nhận bản quyền không phải xác nhận ai đúng ai sai trong tranh chấp mà ghi nhận cam kết của chủ sở hữu quyền tác giả tại thời điểm đăng ký.

Trong hồ sơ, tác giả Hương My Bông đã cam kết tác phẩm do chính con người sáng tác, không phải sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, đồng thời cung cấp các tài liệu chứng minh quá trình sáng tác.

"Luật hiện hành không công nhận quyền tác giả đối với tác phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Vì vậy, nếu xác định ca khúc là sản phẩm của AI thì Cục sẽ không ghi nhận đăng ký bản quyền", ông Trần Hoàng nhấn mạnh.

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả do Hương My Bông cung cấp cho PV VietNamNet.

Trước đó, sau thời gian vướng tranh cãi xoay quanh nghi vấn ca khúc Say một đời vì em được sáng tác bởi AI, Hương My Bông công khai Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả do Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp. Bên cạnh đó, Hương My Bông cũng cho biết đã ủy quyền cho luật sư hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ca sĩ Nguyên Vũ liên quan tới bản quyền sử dụng ca khúc.

Sau đó, ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ toàn bộ diễn biến sự việc trên trang cá nhân, khẳng định đây là dự án hợp tác chung được hai bên thống nhất ngay từ đầu, kèm những hình ảnh được cho là trao đổi với Hương My Bông.

Theo Nguyên Vũ, mọi chuyện bắt đầu khi anh tình cờ nghe ca khúc Say một đời vì em đang lan truyền trên mạng, đặc biệt trên kênh của Ken Quách với phiên bản do AI thể hiện. Giai điệu và cảm xúc của bài hát khiến nam ca sĩ chú ý và nảy sinh ý định muốn hát lại theo cách của một nghệ sĩ, làm sản phẩm chỉn chu.

Nguyên Vũ chủ động liên hệ Ken Quách và được thông báo bài hát được tạo từ AI, đã bán lại cho Hương My Bông. Ken Quách sau đó cung cấp số điện thoại để Nguyên Vũ làm việc trực tiếp.

Vụ việc tranh cãi giữa Nguyên Vũ và Hương My Bông chưa có hồi kết. Hai bên khẳng định sẽ chờ pháp luật phân định.

Nguyên Vũ thể hiện "Say một đời vì em"