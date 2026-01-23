Cảng Liên Chiểu có tổng diện tích quy hoạch 1.285ha, nằm dưới chân đèo Hải Vân, thuộc địa bàn phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Dự án được chia thành hai hợp phần: Hợp phần A là hạ tầng dùng chung do Nhà nước đầu tư; Hợp phần B gồm các bến cảng container do các nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai theo mô hình đối tác công - tư.

Cuối năm 2022, dự án xây dựng bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung, được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet ngày 19/1, đến nay công trình đã hoàn thành 97% khối lượng thi công. Đại diện Ban điều hành Dự án Cảng Liên Chiểu cho biết, dự kiến dự án sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Hạng mục kè chắn sóng và đê chắn sóng đã hoàn thành.

Các hạng mục chính gồm kè chắn sóng và đê chắn sóng với tổng chiều dài 1.170m; luồng tàu và khu nước; đường giao thông kết nối đến cổng cảng; hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước và các công trình phụ trợ. Đến thời điểm này, các hạng mục trên đã cơ bản hoàn thành.

Đường giao thông kết nối đến cổng cảng, với quy mô 6 làn xe, bề rộng 30m đã được thi công đồng bộ và thảm nhựa.

Công nhân đang khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục cuối cùng như lót đá vỉa hè, thảm nhựa một số đoạn trước cảng.

Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng cho biết, dự án chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa, sóng lớn cũng gây tác động đến quá trình thi công. Tuy nhiên, ban quản lý và liên danh nhà thầu đang tập trung thiết bị, vật tư và nhân lực tăng ca để triển khai thi công đạt mục tiêu hoàn thành dự án trước Tết âm lịch.

Cảng Liên Chiểu là một trong ba cảng biển nước sâu trọng điểm của Việt Nam, được quy hoạch trở thành cảng đặc biệt, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp và hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container từ 6.000 đến 8.000 TEU.

Cảng được quy hoạch nhằm giảm tải cho cảng Tiên Sa hiện hữu, giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô Đà Nẵng, tăng cường kết nối vùng và liên vùng, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và trong khu vực.

Trong tương lai, khi cảng Liên Chiểu hoàn thành sẽ gắn liền với Khu thương mại tự do Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực và quốc tế, góp phần thu hút vốn đầu tư.

Cùng với dự án cảng Liên Chiểu, công trình đường ven biển kết nối cảng có tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, dài gần 3km với nhiều cầu, cầu vượt, hầm chui...

Phối cảnh cảng biển Liên Chiểu. Ảnh: G.X

Dự án cảng Liên Chiểu thu hút sự quan tâm lớn từ các liên danh, tập đoàn vận tải và khai thác cảng hàng đầu thế giới ở hợp phần B.