Sau hơn một năm thi công, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành đạt khoảng 85% tiến độ. Nhiều đoạn tuyến được mở rộng lên 8-10 làn xe, trong khi cầu Long Thành 2 đang dần hoàn thiện hình hài.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khởi công tháng 8/2025, có tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, chiều dài khoảng 22km, từ nút giao Vành đai 2 (TPHCM) đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai).

Theo ghi nhận của PV VietNamNet giữa tháng 11, sau hơn một năm thi công, dự án đạt khoảng 85% tiến độ. Nhiều đoạn tuyến đã mang diện mạo mới, các hạng mục cầu vượt, cầu cạn và nút giao lớn đang dần hoàn thiện, góp phần mở rộng trục giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với sân bay Long Thành.

Trên toàn tuyến, các nhà thầu đang triển khai nhiều mũi thi công cùng lúc. Một số đoạn đã hoàn thành nền đường, thảm nhựa và sơn vạch kẻ đường.

Anh Phạm Đinh Tân, công nhân thi công tại dự án, cho biết công việc trên công trường được triển khai liên tục ngày đêm tăng tốc để đáp ứng tiến độ. Các tổ thi công phối hợp thực hiện từng hạng mục, từ hoàn thiện nền đường, mặt đường đến các công đoạn phụ trợ.

Cầu Long Thành 2, hạng mục lớn nhất dự án, đã cơ bản hoàn thành các trụ cầu, đang lắp đặt dầm ở phần đường dẫn. Công trình dài khoảng 2,3km, rộng 23,75m, gồm 5 làn xe, trong đó có một làn dừng khẩn cấp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc điều hành gói thầu XL01 (trong đó có cầu Long Thành 2), sản lượng thực hiện toàn gói thầu đến nay đạt hơn 80%.

Trong đó phần đường cơ bản hoàn thành xử lý nền; phần cầu cạn đã hoàn thành cọc khoan nhồi, kết cấu phần dưới đạt gần 98%. Công tác lao lắp dầm đạt 92%, thi công bản mặt cầu đợt 1 đạt 81% và lan can đạt 43%.

Theo phương án của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành cơ bản bám theo tuyến hiện hữu, mở rộng về hai bên. Đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến Vành đai 3 dài 4,8km được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe.

Trong ảnh là nút giao Long Thành, đoạn từ Vành đai 3 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 14,7km được mở rộng từ 4 lên 10 làn xe.

Theo ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (thuộc VEC), dự án đang bước vào giai đoạn cao điểm với khối lượng thi công lớn. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, vật tư và nguồn lực tài chính, tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại để bảo đảm tiến độ.

“Dự kiến, cầu Long Thành 2 hợp long cầu chính cuối tháng 12/2026. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2027”, ông Hải thông tin.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, đồng thời tăng năng lực kết nối với sân bay quốc tế Long Thành và các tỉnh Đông Nam Bộ.