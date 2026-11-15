Một chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ lao xuống hồ nước ở Đồng Nai. Hai người nhận là chủ xe sau đó đã đến hiện trường, lý giải nguyên nhân sự cố.

Ngày 15/11, Công an phường Trị An (TP Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ ô tô 4 chỗ lao xuống hồ nước gần đường ĐT761, thuộc tổ 25, khu phố Mã Đà.

Lực lượng chức năng trục vớt ô tô. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô 4 chỗ màu trắng BKS tỉnh Khánh Hòa nằm dưới hồ nước nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Trị An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai triển khai phương án trục vớt phương tiện.

Sau đó, anh N.V.T. (43 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) và chị N.T.T. (41 tuổi, ngụ TPHCM) đến hiện trường, nhận là chủ phương tiện. Làm việc với cơ quan chức năng, hai người cho biết nguyên nhân ô tô rơi xuống hồ là do mất lái.

Hiện trường ô tô rơi xuống hồ. Ảnh: A.X

Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ô tô sau đó được lực lượng chức năng trục vớt thành công.

Công an phường Trị An đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.