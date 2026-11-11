Sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của tình trạng xói lở, bãi biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) đang dần thay đổi diện mạo. Bãi cát được mở rộng, hàng dừa ven biển xanh mát, các hoạt động tắm biển và dịch vụ du lịch từng bước trở lại.

XEM CLIP: Biển Cửa Đại hồi sinh ngoạn mục sau hơn 10 năm bị sóng xâm thực

Biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) từng được TripAdvisor bình chọn vào nhóm 25 bãi biển được yêu thích ở châu Á. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2014, tình trạng xói lở diễn biến nghiêm trọng tại nhiều đoạn bờ biển. Sóng biển cuốn trôi cát, làm thu hẹp bãi tắm, gây hư hại một số công trình ven bờ và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, kinh doanh dịch vụ của người dân.

Tháng 3/2025, tỉnh Quảng Nam khởi công dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, với tổng mức đầu tư hơn 982 tỷ đồng. Đến tháng 4/2026, TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai công trình khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương và khắc phục xói lở bờ biển Hội An, giá trị hơn 214 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư của dự án chống xói lở bờ biển Hội An và giá trị gói thầu xử lý xói lở thuộc công trình khắc phục khẩn cấp nói trên đạt khoảng 1.196 tỷ đồng.

Các công trình bảo vệ bờ cùng hoạt động tôn tạo bãi tắm đã góp phần khôi phục cảnh quan Cửa Đại, tạo điều kiện để du lịch và dịch vụ ven biển phục hồi.

Từ trên cao, bãi biển Cửa Đại hiện lên với dải cát trải dài, hàng dừa xanh và các khu nghỉ dưỡng ven biển. Ngoài khơi là hệ thống đê ngầm giảm sóng được xây dựng nhằm hạn chế tác động của sóng biển, góp phần bảo vệ và ổn định đường bờ.

Cách bờ biển gần 300m, hệ thống 7 tuyến đê ngầm giảm sóng có tổng chiều dài hơn 2km được bố trí song song với bờ. Công trình được thiết kế nhằm giảm năng lượng sóng, hạn chế tình trạng cát bị cuốn trôi và hỗ trợ ổn định bãi biển.

Năm 2015, nhiều đoạn bờ biển Cửa Đại bị sóng đánh sạt lở, hàng quán ven biển phải dùng bao cát, bạt và cọc tre để bảo vệ.

Sau khi các hạng mục chống xói lở được triển khai, nhiều đoạn bờ biển được gia cố bằng hệ thống kè, không gian ven bờ cũng được chỉnh trang, tạo diện mạo khang trang hơn.

Dọc bờ biển, tuyến kè bê tông nhiều bậc chạy dài bên hàng dừa xanh. Phía trên là lối đi rộng rãi, kết nối các cơ sở dịch vụ và khu nghỉ dưỡng.

Các cấu kiện bê tông được xếp thành nhiều lớp, tạo thành tuyến kè bảo vệ bờ biển. Công nhân đang hoàn thiện những hạng mục còn lại để phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao công trình.

Dưới những hàng dừa xanh, tuyến đường ven biển trở thành nơi người dân và du khách đi dạo, hóng mát, tập thể dục vào sáng sớm và chiều muộn.

Dọc lối đi ven biển, nhiều du khách nước ngoài thư giãn trên những chiếc ghế dài dưới bóng dừa.

Chị Adeline, du khách đến từ Pháp, cho biết ấn tượng với bãi cát rộng, hàng dừa xanh và không gian yên bình ở Cửa Đại. Sau khi biết về tình trạng xói lở từng diễn ra tại đây, chị khá bất ngờ. “Tôi thích đi dạo, ngắm sóng và tận hưởng không khí trong lành ở nơi này”, chị chia sẻ.

Bãi cát rộng trải dài ven biển Cửa Đại sau quá trình triển khai các công trình chống xói lở và tôn tạo bãi tắm, tạo thêm không gian cho du khách vui chơi, nghỉ dưỡng.

Ghế nghỉ, dù lá và các thiết bị phục vụ thể thao biển được bố trí dọc bãi cát, tạo thêm lựa chọn vui chơi, thư giãn cho du khách.

Nhiều người dân và du khách vẫn đến Cửa Đại tắm biển, vui chơi, ngay cả trong thời điểm du lịch không cao điểm.

Ông Lê Hoàng Chương, thành viên đội cứu hộ bãi biển Cửa Đại, cho biết lượng người đến tắm biển có dấu hiệu tăng lên sau khi các công trình chống xói lở được triển khai. Hoạt động kinh doanh dịch vụ ven bờ cũng dần sôi động hơn.

Một người bán hàng giới thiệu đồ lưu niệm cho du khách trên bậc kè ven biển. Những hoạt động mua bán nhỏ góp phần tạo nên nhịp sống thường ngày tại khu vực này.

Những chiếc thuyền thúng nằm trên bãi cát, phía xa là du khách dạo biển. Hình ảnh quen thuộc của vùng biển Hội An tạo thêm nét đặc trưng cho điểm đến này.

Những bãi cát rộng dần trở lại, các hoạt động tắm biển và dịch vụ ven bờ từng bước được khôi phục, mang đến kỳ vọng mới cho du lịch Cửa Đại và sinh kế của người dân địa phương.