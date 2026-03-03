Theo quy định mới do Bộ Năng lượng Philippines (DOE) ban hành, các chủ đầu tư khi xây dựng các nhà máy năng lượng tái tạo với công suất từ 10MW trở lên sẽ phải lắp đặt kèm theo hệ thống lưu trữ năng lượng.

Cụ thể, ngày 26/2, Bộ Năng lượng nước này đã cập nhật chính sách về hệ thống lưu trữ năng lượng, trong đó bổ sung khung quy định về mức công suất lưu trữ tối thiểu bắt buộc phải đi kèm với các nhà máy thuộc diện điều chỉnh.

Dựa trên quy định mới này, việc tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) với công suất bằng ít nhất 20% công suất lắp đặt của nhà máy sẽ trở thành một phần bắt buộc trong quá trình phát triển dự án và hòa lưới điện.

Theo quy định mới, các nhà máy điện tái tạo bắt buộc phải trang bị ESS với công suất tối thiểu bằng 20% công suất lắp đặt. Ảnh: ACEN

DOE khẳng định yêu cầu này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu hệ thống cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành tại địa phương.

Quá trình phát triển năng lượng tái tạo tại Philippines đang diễn ra mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi những cải cách nhằm gỡ bỏ rào cản đối với vốn đầu tư nước ngoài và tối ưu hóa quy trình cấp phép cho các dự án điện mặt trời.

Một trong những dự án tiêu biểu là siêu dự án MTerra (gồm 3,5 GW điện mặt trời và 4,5 GWh pin lưu trữ). Dự án này đã hoàn tất quá trình hòa lưới ban đầu và đóng điện giai đoạn một vào tháng 2/2026.

