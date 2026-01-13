Nhà cung cấp dữ liệu phân tích thị trường điện toàn cầu Aurora Energy Research cho biết, thời gian cấp phép kéo dài, thậm chí lên tới một thập kỷ tại một số quốc gia châu Âu, đang làm gia tăng mạnh số lượng dự án tồn đọng. Trong số 1.000 GW dự án đang chờ phê duyệt, Ý chiếm khoảng 370 GW.

Ấn bản thứ hai của Báo cáo Tổng quan Thị trường Năng lượng Tái tạo châu Âu của Aurora bổ sung rằng khu vực này cần khoản đầu tư lũy kế khoảng 1.500 tỷ Euro vào năm 2050 để hỗ trợ việc mở rộng năng lượng tái tạo, vốn được dự kiến sẽ tăng hơn gấp ba lần từ nay đến giữa thế kỷ.

Báo cáo cho biết thêm rằng gần 600 tỷ Euro đầu tư sẽ được yêu cầu vào cuối thập kỷ này. Báo cáo dự đoán các khoản trợ cấp và hợp đồng mua bán điện (PPA) vẫn là kênh tiếp cận thị trường chủ đạo trong ngắn hạn, nhưng mức độ hấp dẫn của chúng có thể thay đổi tùy theo quốc gia và công nghệ.

Châu Âu cần khoản đầu tư trị giá 700,2 tỷ USD vào cuối thập kỷ này. Ảnh: Markus Spiske, Unsplash

Jörn Richstein, Trưởng bộ phận Nghiên cứu về Thị trường Điện, Chính sách và Công nghệ toàn châu Âu của Aurora, giải thích, các hợp đồng PPA đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự tăng trưởng năng lượng tái tạo của châu Âu, đặc biệt là ở các quốc gia không có các cơ chế trợ cấp khả thi, hay ở những nơi được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp.

“Các hợp đồng PPA sáng tạo và linh hoạt sẽ là chìa khóa để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của cả bên thu mua doanh nghiệp và nhà sản xuất năng lượng”, Richstein nhận định.

Aurora kỳ vọng các hợp đồng chênh lệch hai chiều sẽ vẫn là cơ chế hỗ trợ chính tại hầu hết các thị trường châu Âu, với 162 GW công suất năng lượng tái tạo đã được công bố đấu thầu vào năm 2030. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo sự thành công của các cuộc đấu thầu này phụ thuộc vào khâu thiết kế, mức độ cạnh tranh và tính chắc chắn của chính sách.

Đáng chú ý, nghiên cứu nhấn mạnh giá điện âm, nghẽn mạng lưới điện và chậm trễ trong cấp phép là những rủi ro chính đối với việc đầu tư vào năng lượng tái tạo tại châu Âu.

Giá điện âm vào năm 2025 đã vượt mức của năm 2024 tại hầu hết các thị trường châu Âu, trùng khớp với việc một số thị trường cắt giảm các biện pháp bảo hộ trợ cấp đối với các giai đoạn giá điện âm. Aurora dự đoán giá điện âm sẽ giảm bớt sau năm 2035 khi nhu cầu điện tăng lên, tính linh hoạt của hệ thống được cải thiện và các khoản trợ cấp không nhạy cảm với giá dần được loại bỏ.

Mức độ cắt giảm sản lượng ngày càng tăng được coi là một vấn đề khác, với việc Aurora dự kiến mức cắt giảm kỹ thuật sẽ tăng lên gần 22 TWh chỉ tính riêng tại Anh, Tây Ban Nha và Ý vào năm 2030, so với mức 10 TWh trên toàn châu Âu vào năm ngoái.

Sameer Hussain, chuyên gia phân tích nghiên cứu cấp cao tại Aurora Energy Research, giải thích rằng mức giá âm kỷ lục và việc tăng cường cắt giảm sản lượng đang gây áp lực đáng kể lên khả năng sinh lời của năng lượng tái tạo ở châu Âu.

“Để bảo vệ lợi nhuận trong bối cảnh khó lường này, các nhà phát triển cần phải thích nghi bằng cách đầu tư vào đổi mới công nghệ, đa dạng hóa danh mục đầu tư và tích hợp các giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin”, Hussain nói thêm.

Theo PV