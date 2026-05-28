Dự luật SB 868, còn được gọi là "Đạo luật Điện mặt trời Cắm và Chạy", vừa được Thượng viện California thông qua, nhằm thiết lập định nghĩa và các quy định đối với "thiết bị phát điện mặt trời di động". Đây là các hệ thống sử dụng tấm pin mặt trời kết nối với mạng điện trong nhà thông qua ổ cắm tiêu chuẩn 120V và bộ biến tần nhỏ có công suất đầu ra xoay chiều tối đa 1.200W.

Các thiết bị như vậy, thường được gọi là "pin mặt trời ban công" hoặc "điện mặt trời dạng cắm" (plug-in solar - PIPV), người sử dụng được miễn thủ tục xin phép và không phải trả phí hòa lưới cho công ty điện lực.

Dự luật SB 868 do Thượng nghị sĩ Scott Wiener đệ trình vào đầu tháng 1, được mô phỏng theo dự luật điện mặt trời dạng cắm thành công đầu tiên của cả nước - dự luật HB 340 năm 2025 tại Utah. Sau Utah, các cơ quan lập pháp tại 6 bang khác cũng đã thông qua các dự luật tương tự, dù một số vẫn chờ thống đốc ký ban hành.

"Chi phí điện năng đã tăng lên mức vô lý và điện mặt trời dạng cắm là một cách dễ dàng để các gia đình có thể cắt giảm chi phí", ông Wiener chia sẻ trong một bài phát biểu chào đón việc dự luật của ông được Thượng viện thông qua.

Điện mặt trời lắp đặt ở ban công cắm và chạy. Ảnh: yuma solar/Unsplash

Ông nhấn mạnh, những thiết bị này đủ nhỏ gọn và cơ động để hàng triệu người dân California có thể sử dụng nhằm tiết kiệm năng lượng sạch, giá rẻ ở những nơi mà hệ thống điện áp mái không phù hợp.

Dự luật của bang California đã được Thượng viện thông qua với sự ủng hộ rộng rãi của đa đảng qua tỷ lệ bỏ phiếu 35-1 và đang tiến tới Hạ viện bang. Các nhà lập pháp California có thời hạn đến ngày 31/8 để thông qua các dự luật nhằm phê duyệt bước cuối cùng trong kỳ họp này.

Tầm ảnh hưởng của California

Mặc dù các dự luật ở những bang khác là lý do để những người ủng hộ điện mặt trời dạng cắm trên khắp cả nước ăn mừng, California vẫn được coi là thị trường quan trọng nhất đối với công nghệ này.

California từ lâu đã dẫn đầu về công suất điện mặt trời được lắp đặt, mặc dù Texas đã trở thành trung tâm điện mặt trời của quốc gia do các chính sách tại California khiến việc bổ sung các dự án điện mặt trời phân tán mới chậm lại.

Theo các nhà vận động, điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận hàng triệu khách hàng mới, đồng thời cải thiện hiệu quả kinh tế của các hệ thống điện mặt trời quy mô nhỏ lắp đặt tại căn hộ và nhà ở. Họ khẳng định sẽ biến bài toán kinh tế của việc lắp vài tấm pin trên ban công căn hộ trở thành một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.

"Những hệ thống này rất đơn giản, thiết thực và đã được chứng minh hiệu quả. Chúng cho phép người dân chỉ cần cắm vào ổ điện là có thể bắt đầu tiết kiệm chi phí năng lượng", Bernadette Del Chiaro, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách khu vực California của tổ chức Environmental Working Group cho biết trong một tuyên bố.

Vị này cũng khuyến khích Hạ viện nhanh chóng tiếp nhận và thông qua dự luật điện mặt trời ban công, nhằm đảm bảo rằng khi bước vào mùa hè nóng bức, hàng triệu người dân California có thể sớm tiếp cận công nghệ này và bắt đầu thấy sự sụt giảm đáng kể trong hóa đơn năng lượng của họ.

Mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu Hạ viện có thông qua dự luật hay không, ít nhất một ứng cử viên đang chạy đua thay thế ông Newsom là một người hâm mộ của công nghệ quang điện dạng cắm.

“Điện mặt trời ngày càng rẻ hơn, nhanh hơn và tốt hơn. Điện mặt trời ban công thật tuyệt vời, chỉ cần mở hộp và treo lên”, Tom Steyer viết trên nền tảng X.

Ngay cả khi chưa có hành động lập pháp nào, một số công ty đã và đang bán các sản phẩm điện mặt trời dạng cắm tại California, bao gồm APsystems, Craftstrom và tổ chức phi lợi nhuận Bright Saver. Tuy nhiên, các công ty này vẫn đang thúc giục các nhà lập pháp thông qua dự luật SB 868.

Cora Stryker, người đồng sáng lập Bright Saver, đã trở thành một tiếng nói ủng hộ nhiệt thành cho các đạo luật về điện mặt trời dạng cắm trên toàn quốc. Trong một tuyên bố gửi tới pv magazine USA trước cuộc bỏ phiếu của Thượng viện, bà đã bày tỏ quan điểm cá nhân về động lực đằng sau phong trào này.

"Từ những tiểu bang lớn như California và New York cho đến những bang nhỏ hơn như New Hampshire và Virginia, không có gì phải nghi ngờ về việc người Mỹ đang muốn có tiếng nói để chống lại những hóa đơn năng lượng ngày càng tăng", bà viết.

Theo bà Stryker, cử tri thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau tại California đều đang gây sức ép lên các nhà lập pháp để sớm cho phép triển khai rộng rãi điện mặt trời dạng cắm

Theo PV