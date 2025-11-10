Được thành lập từ một cửa hàng điện máy nhỏ năm 1992 và ra mắt siêu thị điện máy đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1996, Nguyễn Kim đã gắn bó cùng hàng triệu khách hàng suốt gần 30 năm qua. Trải qua hành trình phát triển, thương hiệu luôn kiên định với tinh thần tiên phong và không ngừng đổi mới để mang đến trải nghiệm mua sắm tốt hơn mỗi ngày.

Tại lễ trao giải Asian Innovation Excellence Awards 2025, Nguyễn Kim được vinh danh ở hai hạng mục: “Thương hiệu Việt Nam đổi mới và sáng tạo của năm” và “Mô hình kinh doanh Việt Nam đổi mới và sáng tạo”.

Hai danh hiệu này khẳng định nỗ lực chuyển mình toàn diện của Nguyễn Kim, từ mô hình truyền thống đến nền tảng bán hàng đa kênh, nơi mọi điểm chạm - từ cửa hàng, website, ứng dụng, đến sàn thương mại điện tử - được kết nối liền mạch.

Đổi mới để dẫn đầu – từ không gian mua sắm đến nền tảng số

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tái định nghĩa trải nghiệm điện máy tại Việt Nam. Nguyễn Kim không chỉ nâng cấp diện mạo cửa hàng mà còn tiên phong cùng các đối tác lớn như Aqua, Toshiba, TCL, Samsung, LG, Hisense, Comfee ra mắt các khu trưng bày sản phẩm ứng dụng công nghệ AI đầu tiên trong ngành điện máy Việt Nam - nơi khách hàng được trực tiếp khám phá "không gian sống thông minh", trải nghiệm công nghệ ngay tại cửa hàng.

Trên nền tảng số, Nguyễn Kim đầu tư mạnh vào livestream bán hàng mỗi ngày, kết hợp cùng KOLs, KOCs để biến việc giới thiệu sản phẩm thành nội dung giải trí hấp dẫn và gần gũi. Không chỉ trên các kênh thuộc hệ sinh thái Nguyễn Kim, thương hiệu còn tăng tốc trên Shopee, Lazada và TikTok Shop, hiện nằm trong nhóm cửa hàng có doanh thu cao nhất ngành Điện máy & Gia dụng.

Không dừng lại ở các trung tâm điện máy, Nguyễn Kim còn mang sản phẩm gia dụng và thiết bị nhà bếp đến gần hơn với khách hàng thông qua mô hình hợp tác cùng hệ thống siêu thị GO! - nơi hàng triệu gia đình Việt ghé mua sắm mỗi ngày. Nhờ đó, khách hàng có thể chạm, thử và chọn mua ngay những sản phẩm điện máy phù hợp với nhu cầu bếp núc, giặt sấy, vệ sinh - tất cả chỉ trong một hành trình mua sắm tiện lợi, liền mạch và trọn vẹn.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Karim NOUI - Giám đốc Điều hành Thương hiệu Điện máy Nguyễn Kim, chia sẻ: "Không một thương hiệu nào có thể tồn tại mãi nếu không thay đổi. Tại Nguyễn Kim, chúng tôi thay đổi để phục vụ khách hàng tốt hơn mỗi ngày".

Từ cửa hàng đầu tiên đến nền tảng đa kênh toàn diện hôm nay, Nguyễn Kim đã chứng minh rằng đổi mới không chỉ là chiến lược, mà là DNA thương hiệu - cam kết không ngừng vươn lên để mang lại cuộc sống tiện nghi và hiện đại hơn cho người Việt.

Lệ Thanh