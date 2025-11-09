Nồi cơm điện có giá gần 27 triệu đồng

Khảo sát thị trường điện máy cho thấy, mẫu mã nồi cơm điện phân khúc cao cấp hiện khá đa dạng, với giá trên 20 triệu đồng/chiếc. Không chỉ đắt vì thương hiệu, các mẫu nồi cơm điện này được trang bị công nghệ, vật liệu và trải nghiệm vượt trội so với các dòng phổ thông.

Tại một hệ thống điện máy, một chiếc nồi cơm điện cao cấp thương hiệu Nhật Bản (1,8 lít) có giá 26,76 triệu đồng - thuộc nhóm đắt nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam. Chiếc nồi cơm điện này có giá tương đương, thậm chí cao hơn nhiều thiết bị gia dụng lớn khác trong gia đình, như tủ lạnh dung tích 300-400 lít hay máy giặt cửa trước cao cấp có chức năng sấy và tiết kiệm điện.

Một chiếc tủ lạnh giá lên tới 118 triệu đồng

Phân khúc tủ lạnh cao cấp có giá từ 90 triệu đồng trở lên đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Các mẫu tủ lạnh này chủ yếu đến từ những thương hiệu lớn như Panasonic, Hitachi và Samsung.

Tại một hệ thống điện máy, mẫu tủ lạnh có giá cao nhất lên tới 118 triệu đồng, dung tích 650 lít, được sản xuất tại Việt Nam. Một mẫu khác có giá khoảng 111 triệu đồng, dung tích 735 lít, thiết kế 6 cửa, sử dụng máy nén Inverter kết hợp hệ thống làm lạnh tái tạo băng, giúp phân bổ khí lạnh hiệu quả và tiết kiệm điện.

Theo các cửa hàng điện máy, với mức giá khá đắt, phân khúc tủ lạnh này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập cao, có nhu cầu lưu trữ lớn và ưu tiên trải nghiệm sống hiện đại và tiện nghi.

Một chiếc tivi 3,5 tỷ đồng - đắt hơn cả ô tô sang

Thị trường tivi cao cấp chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu như Samsung, LG và TCL. Mỗi hãng đều mang đến những công nghệ và trải nghiệm khác biệt nhằm khẳng định vị thế trong phân khúc siêu sang.

Nhiều mẫu tivi cao cấp có giá vài trăm triệu đồng. Ảnh minh họa: D.Anh

Một mẫu tivi của Samsung có giá bán lẻ lên tới khoảng 3,5 tỷ đồng. Đây là một trong những chiếc tivi đắt nhất hiện nay, thậm chí cao hơn giá của nhiều mẫu ô tô hạng sang phổ biến tại Việt Nam như Mercedes-Benz C-Class hay BMW, tùy phiên bản.

Không chỉ là thiết bị giải trí, tivi cao cấp có giá lên đến hàng tỷ đồng đang trở thành biểu tượng đẳng cấp và phong cách sống của giới thượng lưu.

Giá iPhone 17 giảm, người mua vẫn chờ ‘săn deal’

Chỉ hơn một tháng sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam, iPhone 17 series đã chứng kiến một số phiên bản cao cấp giảm giá, trái ngược hoàn toàn với những cơn sốt khan hiếm kéo dài trong các năm trước.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ lớn như CellphoneS, Thế Giới Di Động và Hoàng Hà Mobile, trong khi bản tiêu chuẩn của iPhone 17 gần như giữ nguyên giá, các phiên bản cao cấp như Pro, Pro Max và Air bắt đầu giảm từ vài trăm nghìn đến hơn 2 triệu đồng, tùy từng dung lượng.

Cụ thể, iPhone 17 Pro 256GB đang ở mức 34,69 triệu đồng, giảm 300.000 đồng trong khi bản 512GB giảm 500.000 đồng, còn 40,99 triệu đồng. iPhone 17 Pro Max bản từ 256GB giảm 200.000 đồng, còn 37,79 triệu đồng.

Riêng iPhone Air 256GB giảm 1 triệu đồng còn 30,99 triệu đồng. iPhone Air 512GB giảm 1,5 triệu đồng còn 36,99 triệu đồng. iPhone Air 1TB giảm 2,4 triệu đồng, hiện có giá 42,59 triệu đồng.

Xoài Úc 'đi máy bay' vào Việt Nam, giá gần 1 triệu đồng/kg vẫn cháy hàng

Xoài Kensington Pride (còn gọi là xoài Bowen) gần đây được các cửa hàng trái cây nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM nhập vào từ Australia qua đường hàng không và bán với giá rất cao từ 600.000 đồng cho tới gần 800.000 đồng/kg, giá bán đắt gấp nhiều lần hàng nội, nhưng vẫn hút khách.

Một cửa hàng khác ở TPHCM đang bán loại xoài Malibu vị dừa nhập khẩu từ Australia với giá 780.000 đồng/kg. Theo người bán, đây là giống xoài lai tạo giữa giống xoài Irwin và giống xoài Kensington Pride. Xoài Malibu có hương vị dừa rất đặc biệt.

Tại Australia, xoài Kensington Pride được bán lẻ với giá khoảng 4 USD/quả, tương đương trung bình khoảng 165.000-200.000 đồng/kg.

Giá rau củ tăng mạnh sau bão

Tình hình mưa bão diễn ra liên tục ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và giá cả rau củ ở TPHCM. Ghi nhận của PV Báo Người Lao Động tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức sáng 7/11, giá nhiều mặt hàng rau củ đang khá cao.

Còn các chợ bán lẻ tại TPHCM, giá rau nhiều loại tăng gấp đôi so với đầu tuần. Ghi nhận ở một số chợ Thị Nghè, Bà Chiểu, Tân Định... giá rau dền lên tới 40.000 đồng/kg trong khi trước đó dao động từ 20.000-25.000 đồng/kg; cải ngọt từ 18.000-20.000 đồng tăng lên 35.000-40.000 đồng/kg; khổ qua từ 20.000-25.000 đồng/kg tăng lên 38.000-40.000 đồng/kg...

Gần 1 triệu tấn hạt điều Campuchia tràn sang Việt Nam

Chỉ 10 tháng, các doanh nghiệp ở nước ta chi gần 4 tỷ USD để nhập hạt điều từ các quốc gia giữa bối cảnh giá nguyên liệu tăng cao. Theo đó, gần 1 triệu tấn điều từ Campuchia đã tràn sang Việt Nam.

Những năm gần đây, Campuchia luôn đẩy mạnh phát triển vùng trồng điều. Theo đó, quốc gia này đã nhanh chóng trở thành nhà sản xuất hạt điều thô lớn thứ hai thế giới.