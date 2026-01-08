Sáng 8/1, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tham gia buổi tổng duyệt đội hình, phương án tác chiến và trình diễn khí tài hiện đại, chuẩn bị cho lễ xuất quân bảo vệ Đại hội 14 của Đảng tại quảng trường Mỹ Đình (Hà Nội).

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tại buổi tổng duyệt.

Tất cả đều thể hiện khí thế quyết tâm và sẵn sàng cao độ.

Mở màn là khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế diễu hành qua lễ đài.

Xe mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng và nhiều phương tiện khác, phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đội hình xe nghiệp vụ cùng các cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ.

Đi sau là dàn khí tài hiện đại với các dòng xe đặc chủng, xe bọc thép chống khủng bố và bạo loạn. Đây là những phương tiện tối tân nhất của lực lượng Công an được huy động để đảm bảo an ninh xuyên suốt kỳ Đại hội.

Loại phương tiện này được cấu tạo từ thép đặc chủng, có tính cơ động cao, hoạt động trên mọi địa hình. Xe được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong các tình huống phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chiến đấu trên các loại địa hình, địa bàn khó khăn, phức tạp.

Các nữ chiến sĩ thuộc hai lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm và Cảnh sát cơ động gây chú ý khi đi qua lễ đài.

Khối xe chở cán bộ huấn luyện và các chú chó nghiệp vụ. Chó nghiệp vụ đóng vai trò trợ thủ đắc lực trong phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự như truy bắt tội phạm (khống chế đối tượng), phát hiện ma túy, chất nổ, người mất tích, tuần tra, canh gác và cứu hộ, cứu nạn.

Phương tiện tác chiến, trung tâm chỉ huy di động và xe chống bạo loạn, có thùng bọc thép kín với khả năng chống đạn; được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại như anten vệ tinh trên nóc. Phía trước đầu xe được lắp thêm gầu xúc để dọn chướng ngại vật.

Những chiếc xe tải chuyên dụng được trang bị đặc biệt cho các nhiệm vụ của lực lượng an ninh, bao gồm bảo vệ các sự kiện lớn và chống khủng bố. Phần thùng xe phía sau được thiết kế kín, tích hợp nhiều thiết bị chuyên dụng như anten vệ tinh và hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động, cho phép truyền thông tin, hình ảnh trực tiếp về trung tâm. Các xe có khả năng chống đạn và di chuyển tốt ở nhiều địa hình khác nhau.

Dàn xe chữa cháy đa năng trong đó có xe được bố trí téc nước 5.000 lít, máy bơm công suất lớn, có khả năng phun, hút nước linh hoạt; xe thang hiện đại, có khả năng vươn cao đến 32m, xoay 360 độ, hỗ trợ chữa cháy, cứu người tại các tòa nhà cao tầng.

Nhiều phương tiện tác chiến hiện đại, nhân lực của ngành đã sẵn sàng cho các kịch bản diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống khẩn cấp.

Ngoài màn diễu hành khí tài của lực lượng, các khối sĩ quan, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cũng có màn diễu binh qua lễ đài.

Buổi tổng duyệt hôm nay là bước chuẩn bị cuối cùng cho lễ xuất quân chính thức diễn ra vào ngày 10/1 tới, khẳng định sức mạnh và ý chí bảo vệ an toàn tuyệt đối ngày hội lớn của đất nước.