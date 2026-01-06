Sáng nay, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã có buổi đầu tiên luyện tập, duyệt đội hình, đội ngũ phục vụ lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tại quảng trường, sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Trước đó, các cán bộ, chiến sĩ trải qua hơn 20 ngày tập luyện nghiêm túc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia đến từ Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật và Phòng Công tác chính trị, Công an TP Hà Nội.

Dẫn đầu các khối diễn tập là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Sau đó lần lượt các khối tiến qua lễ đài. Trong ảnh, khối nam sĩ quan An ninh nhân dân và nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân...

Khối sĩ quan An ninh nhân dân là lực lượng chuyên trách bảo vệ Đảng, Nhà nước; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; ngăn chặn các hoạt động phá hoại từ bên trong và bên ngoài, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện chính trị quan trọng.

Còn khối sĩ quan Cảnh sát nhân dân là lực lượng trực tiếp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật hàng ngày; đấu tranh trực diện với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và môi trường để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Khối nữ Cảnh sát giao thông. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh đẹp, gần gũi, thân thiện của lực lượng công an, đồng thời thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn như điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Khối nam sĩ quan đặc nhiệm có nhiệm vụ chính yếu nhất, đóng vai trò là "lá chắn sống" cuối cùng, sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ liên quan đến khủng bố, bạo loạn hoặc xâm phạm an ninh tại các khu vực diễn ra Đại hội.

Phía sau là khối Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Năm 2026 là giai đoạn quan trọng của lực lượng sau khi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh là lực lượng tận dụng khả năng di chuyển linh hoạt của ngựa nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ mà phương tiện cơ giới không thể đáp ứng tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới hoặc các địa bàn có địa hình hiểm trở; hỗ trợ truy đuổi các đối tượng lẩn trốn trong rừng núi hoặc những nơi không có đường cho ô tô, mô tô.

Khối xe chỉ huy giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông; dẫn đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.

Các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh vệ - đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc nhiệm, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm trấn áp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ và các loại tội phạm khác xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng này trực chiến 24/7, triển khai các phương án tác chiến, canh trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các địa điểm diễn ra Đại hội và nơi lưu trú của đại biểu.

Cũng tại buổi diễn tập, dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an được trình diễn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Dàn xe bọc thép chở quân có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ. Cabin có sức chứa tới 10 lính đặc nhiệm.

Khối xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, khối xe đặc chủng chống bạo loạn...

Sau màn diễu hành, các lực lượng Công an cùng phối hợp thực hiện diễn tập phương án chống bạo loạn và bảo vệ an ninh, trật tự cho Đại hội Đảng.

Tình huống giả định được đưa ra như xuất hiện vụ tụ tập đông người gây rối, bạo loạn, khủng bố. Các lực lượng phải hiệp đồng chiến thuật, phối hợp cơ động, khống chế, bảo vệ mục tiêu, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu nạn.

Mục đích là nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó tình huống khẩn cấp.

Diễn tập phương án bảo vệ sẽ tiếp tục được tổ chức trong ngày 8/1, sau đó lễ xuất quân sẽ diễn ra vào ngày 10/1 tại quảng trường - sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).