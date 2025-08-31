Điện thoại, tai nghe, sạc dự phòng rẻ đến khó tin

Trước dịp đại lễ 2/9, thị trường bán lẻ hàng công nghệ ghi nhận làn sóng khuyến mãi lớn cho các dòng điện thoại, phụ kiện công nghệ.

Đáng chú ý, theo Thanh Niên Việt, nhiều dòng điện thoại như Samsung Galaxy A06 giá chỉ từ 2,29 triệu đồng, Realmi C61 giá từ 2,49 triệu đồng, OPPO A5i giá từ 3,49 triệu đồng,…

Ở phân khúc flagship, điện thoại Apple và Samsung cũng có giá hấp dẫn. Đơn cử, iPhone 16 Pro Max giá chỉ từ 29,29 triệu đồng, Galaxy S25 Ultra giá từ 24,89 triệu đồng, Galaxy S24 Ultra giá chỉ từ 20,39 triệu đồng...

Ngoài ra, nhóm sản phẩm tai nghe, wearable, vòng đeo tay thông minh... trong dịp này cũng có giá hời.

Khách hàng còn có thể săn deal phụ kiện công nghệ chính hãng trong dịp nghỉ lễ với giá sốc từ 29.000 đồng. Chẳng hạn, củ sạc Samsung giá 29.000 đồng, cáp sạc Anker 322 A-C giá 79.000 đồng...

Honda SH Mode hạ giá kịch sàn, rẻ chưa từng có

Cuối tháng 8, thị trường xe máy tay ga Việt Nam chứng kiến một cơn địa chấn nhẹ khi Honda SH Mode, mẫu xe vốn nổi tiếng với tình trạng "đội giá", bất ngờ hạ nhiệt xuống mức thấp kỷ lục.

Từng là biểu tượng của tình trạng đội giá, Honda SH Mode 2025 hiện được các đại lý chào bán với mức giá sát niêm yết. So với giá bán lẻ đề xuất từ 57,1 đến 63,8 triệu đồng, giá thực tế tại đại lý chỉ cao hơn khoảng 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng.

Đây được xem là mức giá "thủng đáy", một sự thay đổi ngoạn mục so với vài năm trước khi người mua phải chấp nhận trả thêm 8-10 triệu đồng để sở hữu mẫu xe sang trọng này. Sự giảm giá mạnh mẽ này được cho là đến từ áp lực cạnh tranh của các dòng xe điện và chiến lược kích cầu của chính Honda, theo Phụ Nữ Thủ Đô.

Giá sầu riêng ‘chạm đáy’ ở chợ Hà Nội, có loại chỉ 35.000 đồng/kg

Từ đầu tháng 8 đến nay, một số cửa hàng trái cây ở Hà Nội rao bán sầu riêng Ri6 mini với giá 35.000 đồng/kg, sầu riêng Thái mini giá 38.000 đồng/kg. Với dòng sầu riêng Ri6 loại 1, giá bán ở mức 50.000 đồng/kg.

Chủ hàng khẳng định, tất cả đều là hàng chuẩn từ Đắk Lắk chuyển ra, tuyệt đối không phải hàng xuất khẩu quay đầu hay hàng chất lượng kém. Cùng với đó là mức giá siêu rẻ nên có cửa hàng đã tiêu thụ hết 2-3 tấn sầu mỗi ngày.

Sầu riêng Ri6 hàng xô tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có giá từ 20.000-24.000 đồng/kg, hàng tuyển giá 42.000-45.000 đồng/kg. Thế nên, khi ra đến thị trường bán lẻ, giá sầu riêng cũng hạ nhiệt.

Thủ phủ sầu riêng Tây Nguyên vào chính vụ thu hoạch với sản lượng nên giá hạ nhiệt so với năm ngoái. Ảnh: Nguyễn Huế

Bát phở 30.000 đồng dần biến mất, hàng ăn lập mặt bằng giá mới

Từ giữa tháng 6, nhiều quán bún, phở tại Hà Nội đồng loạt điều chỉnh tăng giá từ 5.000-10.000 đồng/bát.

Khảo sát tại nhiều tuyến phố, mức giá phở phổ biến hiện dao động từ 35.000-40.000 đồng/bát, tức tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chủ quán, việc tăng giá là bất đắc dĩ do áp lực từ chi phí đầu vào. Họ đang phải đối mặt với bài toán nan giải. Nếu tăng giá ngay, quán có nguy cơ mất khách trung thành; nhưng nếu không tăng, lợi nhuận dần bị thu hẹp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lâu dài.

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Hà Nội bất ngờ giảm mạnh

Giá vé máy bay từ TPHCM ra Hà Nội xem lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 bất ngờ giảm mạnh.

Ngày 29/8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các hãng hàng không như Vietjet, Bamboo Airways đang mở bán nhiều vé máy bay chiều đi từ TPHCM ra Hà Nội với giá thấp nhất từ khoảng 2 triệu đồng/chặng. So với hồi đầu tháng 8, giá vé máy bay đi Hà Nội đã giảm rất mạnh - khoảng 2,7-2,8 triệu đồng/chặng.

Tương tự, Vietnam Airlines đang mở bán vé chặng này với giá thấp nhất từ 2,2 triệu đồng/chặng, giảm rất mạnh so với mức khoảng 3,8 triệu đồng/chặng hồi đầu tháng 8.

Giá vé máy bay giảm trong bối cảnh các hãng hàng không liên tục tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, nhất là điểm đến Hà Nội với đại lễ 2/9.

Áo Tổ Quốc đang làm mưa làm gió dịp 2/9

Không chỉ trên các sàn thương mại điện tử, các cửa hàng thời trang online mà tại nhiều cửa hàng trên các con phố, thậm chí là các gian hàng tại nhiều trung tâm thương mại lớn, lượng khách tìm mua " áo Tổ Quốc" khá đông.

Mẫu mã áo Tổ Quốc rất đa dạng: từ áo phông đỏ in sao vàng 5 cánh, những mẫu áo polo, áo dài có in cờ Tổ quốc, đến những mẫu áo in các khẩu hiệu "Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc", "Người Việt Nam", "Yêu tổ quốc, yêu đồng bào", "Tự hào là người Việt Nam"...

Theo ghi nhận của phóng viên chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá cả của các mẫu "áo Tổ Quốc" khá đa dạng, hợp túi tiền của nhiều người dân từ gần 80.000-200.000 đồng/áo phông. Những bộ áo dài có giá đắt hơn chút, phổ biến trong khoảng từ 200.000-300.000 đồng.

Rau xanh ở Hà Nội tăng giá gấp đôi vì ảnh hưởng bão số 5

Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội, giá rau xanh bất ngờ tăng gấp đôi so với tuần trước. Nguyên nhân được cho là do mưa lớn kéo dài, ngập úng diện rộng khi bão số 5 đổ bộ khiến nguồn cung rau về chợ bị hạn chế.

Ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội tại một số chợ dân sinh khu vực nội đô Hà Nội, rau muống và rau cải canh được bán với giá 20.000 đồng/bó, cao gần gấp đôi so với mức 10.000-12.000 đồng/bó trước đó.

Trong khi giá rau tại chợ dân sinh có sự dao động nhất định thì tại hệ thống siêu thị lớn như WinMart, GO! Thăng Long hay Co.op mart Hà Nội, rau củ vẫn giữ nguyên giá.