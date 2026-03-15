Ngày 15/3, tờ La República đưa tin nam diễn viên José Ángel Bichir (36 tuổi) đã phải nhập viện sau khi rơi từ tầng 3 của một tòa nhà tại Mexico City vào ngày 13/3.

Theo báo cáo từ cơ quan an ninh Mexico City, José Ángel Bichir được đưa đi cấp cứu ngay sau khi tai nạn xảy ra. Các bác sĩ cho biết anh bị gãy xương mặt, xương đòn và gót chân, đồng thời bị chấn thương ở vùng bụng. Tuy vậy, tình trạng hiện tại của nam diễn viên đã ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Diễn viên José Ángel Bichir.

Trước nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội, gia đình nam diễn viên đã lên tiếng làm rõ tình trạng sức khỏe và kêu gọi công chúng tránh suy đoán. Gia đình khẳng định sự việc không liên quan đến rượu bia hay hành vi tự làm hại bản thân.

Theo họ, tai nạn xảy ra sau khi José Ángel Bichir gặp một cơn khủng hoảng sức khỏe dẫn đến sự cố ngoài ý muốn.

Trên mạng xã hội X, chú của nam diễn viên là Demián Bichir viết: “José Ángel Bichir đã trải qua một cơn khủng hoảng nghiêm trọng. Cháu ấy rơi qua cửa sổ nhưng đó không phải hành động tự nguyện hay quyết định có ý thức. Đây là tai nạn xuất phát từ vấn đề sức khỏe. José Ángel không say rượu và cũng không muốn làm hại bản thân”.

Demián Bichir cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn nhận sức khỏe tinh thần như một phần thiết yếu của cuộc sống, đồng thời kêu gọi công chúng cảm thông và hỗ trợ những người đang trải qua khủng hoảng.

José Ángel Bichir sinh năm 1988, xuất thân từ gia đình nghệ thuật nổi tiếng của Mexico. Cha anh là diễn viên Odiseo Bichir và các cô chú đều nghệ sĩ tên tuổi trong ngành điện ảnh nước này.

Nam diễn viên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 2000, tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như: Matando Cabos, Los simuladores và loạt phim tiểu sử José José: El príncipe de la canción. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong các vở kịch sân khấu và một số dự án quốc tế.