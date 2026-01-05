Theo Cambodia China Times, đạo diễn Lại Vũ Tình ngã từ một ngôi nhà ở Phnom Penh (Campuchia) tối 30/12/2025. Cô nhanh chóng được phát hiện và đưa đến bệnh viện địa phương. Do chấn thương quá nặng, đạo diễn trút hơi thở cuối cùng ngày 2/1.

Giấy chứng tử của bệnh viện ghi rõ thông tin nữ đạo diễn qua đời do chấn thương nặng ở đầu và toàn thân.

Đạo diễn Lại Vũ Tình qua đời ở tuổi 23.

Ngôi nhà xảy ra vụ tai nạn có tầng trệt là nơi chủ nhà sinh sống, còn tầng 1 và 2 được cho thuê. Tầng 1 được người đàn ông Ấn Độ tên Jatla Siddartha và người phụ nữ Trung Quốc tên Li Fang thuê. Trong khi đó, 1 người đàn ông Pháp thuê tầng 2.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy vào khoảng 23h22 ngày 29/12/2025, người đàn ông Pháp trở về nhà và mở cổng thì thấy Lại Vũ Tình đứng bên ngoài.

Nữ đạo diễn sau đó được đưa vào trong nhà và lên khu vực sinh hoạt ở tầng trên. Khoảng 1 tiếng sau, camera giám sát ghi lại cuộc trò chuyện ở tầng trên, sau đó Lại Vũ Tình ngã từ trên cao xuống.

Hai người thuê tầng 1 lập tức chạy ra kiểm tra đỡ nạn nhân dậy và gọi cấp cứu. Cảnh sát đã mời 2 người này về Cục Cảnh sát hình sự để hỗ trợ điều tra. Cơ quan chức năng cũng thu thập dấu vân tay từ lan can hiện trường làm chứng cứ phục vụ công tác khám nghiệm.

Cha của Lại Vũ Tình đã từ quê nhà đến Campuchia để nhận thi thể con gái. Ông cho biết con gái đến Campuchia vào năm 2024 để sản xuất phim ngắn cùng một số người bạn. Dẫu vậy, ông không biết chi tiết về công việc và cuộc sống của con gái ở Campuchia.

Nữ đạo diễn được đánh giá tài năng, từng ghi dấu ấn trong giới làm phim.

Lại Vũ Tình sinh năm 2003 tại Thiên Tân (Trung Quốc) sau đó du học ngắn hạn tại nước ngoài như New York, Los Angeles và Toronto. Cô đã tham gia sản xuất nhiều phim ngắn và phim dài với vai trò đạo diễn, diễn viên và nhạc sĩ.

Các tác phẩm của cô từng được đề cử vào danh sách rút gọn Liên hoan phim quốc tế Toronto, BFI Flare và Sundance Ignite, cùng nhiều liên hoan phim khác.

Phim truyện đầu tay của cô - Tiếng thì thầm của trăng - lấy bối cảnh chính ở Phnom Penh, từng lọt vào danh sách đề cử Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu