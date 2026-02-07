Theo Mirrormedia, đoàn phim Mẹ đậu phụ vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Cụ thể, kịch bản phim có phân đoạn nhân vật nam ngã từ tòa nhà đang xây xuống đất. Diễn viên Tô Đức Dương đã tự thực hiện phân đoạn này, bên dưới có 6 người hỗ trợ kèm nệm đỡ.

Hiện trường vụ tai nạn của diễn viên Tô Đức Dương.

Tuy nhiên, do lực rơi mạnh, anh trượt khỏi khu vực bảo hộ, khiến đầu và người đập xuống nền bê tông. Diễn viên nhanh chóng được sơ cứu, đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết dưới màng não do chấn thương, rách mặt, gãy xương mặt, hư răng và nhiều vết bầm tím. Dù đã qua cơn nguy kịch, nam diễn viên được tiên lượng phải mất thời gian dài để hồi phục.

Clip vụ tai nạn của Tô Đức Dương được ghi lại

Vợ của Tô Đức Dương bày tỏ bức xúc vì thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của ban lãnh đạo đài truyền hình Đài Loan (FTV). Kể từ khi xảy ra sự việc, không có lãnh đạo cấp cao nào của đài lên tiếng. Họ chỉ cử một trợ lý mang theo túi trái cây đến thăm hỏi và không 1 lời xin lỗi.

"Đây không phải là tai nạn, mà là sự sơ suất nghiêm trọng!", vợ Tô Đức Dương bức xúc nói. Cô cũng tiết lộ đoàn phim thông báo nam diễn viên không được mua bảo hiểm lao động. Điều này khiến chi phí điều trị phải do gia đình anh chi trả toàn bộ.

Liên đoàn ngành phim ảnh Đài Bắc lên tiếng bênh vực Tô Đức Dương. Vị đại diện nhấn mạnh sẽ thuê luật sư hỗ trợ gia đình đòi lại quyền lợi và xem xét khởi kiện đoàn phim.

Diễn viên Tô Đức Dương được dự đoán cần mất thời gian dài hồi phục.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ đài truyền hình và công ty sản xuất vì đã ưu tiên lợi nhuận, thờ ơ né tránh tính nghiêm trọng của vấn đề và coi tai nạn lao động như một "rủi ro cá nhân", liên đoàn phát biểu.

Trước loạt cáo buộc, phía đài truyền hình lên tiếng giải thích. Do ngay từ đầu ý thức độ nguy hiểm của cảnh quay nên họ mời ê-kíp chuyên nghiệp và có các đạo cụ bảo vệ hỗ trợ.

Sát giờ quay, đoàn phim hỏi diễn viên 1 lần nữa cảm thấy an toàn chưa. Sau khi xem xét, anh đồng ý ghi hình.

Văn phòng thanh tra lao động ở Đài Bắc đã tiến hành điều tra sự việc. Kết quả, đoàn phim không thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo an toàn khi quay cảnh mang tính rủi ro cao.

Hiện cơ quan quản lý đang xem xét đưa ra mức phạt với đơn vị này. Theo Luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, đoàn làm phim có thể bị phạt tới 300.000 Đài tệ (gần 300 triệu đồng).

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu