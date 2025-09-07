Cảnh tình cảm của Anh Đào và Trọng Lân trong phim "Cầu vồng ở phía chân trời".

- Trong "Cầu vồng ở phía chân trời" không ít khán giả bình luận nhân vật Oanh (Anh Đào) hợp với Tuấn (Trọng Lân) hơn là bạn - người đóng vai chồng cũ. Bạn thấy sao khi đọc những nhận xét đó?

Khán giả ấn tượng, thấy ghét nhân vật tôi đóng nghĩa là mình đã thành công với vai diễn rồi.

- Nếu được đổi, bạn đóng vai Tuấn của Trọng Lân thì sao?

Tôi là diễn viên mới nên phải trải qua nhiều thử thách mới có thể được chọn vào vai chính. Vì vậy nên vào những vai nhỏ trước đã. Ít nhất vai diễn này của tôi cũng có số phận, có tính cách và chặng cảm xúc khá dài. Nếu có cơ hội được diễn vai chính với vợ tất nhiên tôi sẽ rất thích, nhất là cảnh yêu đương diễn thoải mái và thú vị hơn.

Anh Tuấn và Anh Đào ở hậu trường phim.

- Ở những tập cuối, khán giả thắc mắc sao đạo diễn lại để bạn đóng cảnh ngoại tình trước mặt Anh Đào. Khi diễn cảnh đó hai bạn thấy ra sao?

Tôi chỉ tập trung vào vai diễn chứ không để ý chuyện bên ngoài, cũng ít đọc các bình luận của khán giả. Nhiều khi tôi thấy khán giả vào tận fanpage còm nhưng tôi nghĩ đó chỉ là vì mình đã để ấn tượng tốt về vai diễn với người xem, khán giả cảm nhận ông chồng cũ của Oanh quá tệ bạc, đến mức để người vợ đang mang bầu phải nói lời chia tay. Với tôi, đó là chuyện bình thường khi làm phim.

- Anh Tuấn và Anh Đào mỗi khi xuất hiện cùng nhau đều khẩu chiến và thể hiện cảm xúc khó chịu về đối phương trong khi vợ bạn lại có nhiều cảnh tình cảm với bạn diễn Trọng Lân. Với tư cách chồng của cô ấy, bạn thấy sao mỗi khi thấy những cảnh đó?

Thực ra với tất cả các vai diễn của Đào, tôi thường tập với vai nam còn lại. Với Cầu vồng ở phía chân trời cũng vậy nên luôn tìm cách tạo chemistry để làm sao khán giả cảm thấy tình nhất, đáng yêu nhất. Qua mỗi lần tập như vậy tôi thấy hiệu ứng lên phim rất tốt khiến khán giả cảm nhận đó là tình yêu thật chứ không phải giả vờ. Tôi cũng rất vui khi mình đóng góp một phần nhỏ lúc cùng tập với Đào ở nhà để có thành công như vậy.

Trong "Cầu vồng ở phía chân trời", Anh Tuấn - chồng mới cưới của Anh Đào vào vai chồng cũ của nữ diễn viên và cả hai có nhiều cảnh cãi vã nảy lửa.

- Anh Đào chia sẻ ngày đi quay đầu tiên không hề biết sẽ đóng cùng chồng mình. Còn anh, khi đạo diễn mời vào vai chồng cũ lúc đó có biết người đóng cùng mình lại là vợ không?

Tôi không hề biết sẽ đóng cùng cô ấy. Dù chúng tôi thường xuyên chia sẻ công việc với nhau nhưng vì VFC có nhiều dự án quay cùng lúc nên tôi cũng không biết mình và vợ được mời vào 1 phim, lại vào vai người cũ của nhau.

Hôm quay đầu tiên, tôi chở cô ấy lên đài truyền hình như thường lệ. Vợ tôi quay từ 6h sáng còn tôi 10h mới tới lượt. Tôi được xe nhà đài đón đến đúng bối cảnh mà Anh Đào đang ở đó. Mấy anh chị sản xuất cũng trêu muốn tạo bất ngờ xem tôi có diễn được không. Tôi nói các anh chị yên tâm vì mình đã thuộc hết thoại.

- Đọc kịch bản tới những phân cảnh cãi nhau với vợ cũ, ban đầu bạn hình dung ai sẽ vào vai ấy?

Lúc đầu tuyến nhân vật của tôi chỉ có vài phân đoạn ngắn nên phải chờ biên kịch viết thêm. Chính vì tôi chưa được gửi hết kịch bản nên không hề biết mình quay với Đào nên rất ngỡ ngàng khi thấy cô ấy.

Hai diễn viên mới cưới hồi đầu năm.

- Trên phim hai bạn diễn quá đạt, còn không biết ở hậu trường khi diễn những cảnh cãi nhau thế nào?

Hậu trường khá là buồn cười! Ở nhà tôi có học qua đoạn thoại cãi nhau và hỏi vợ: "Em thấy như thế đã đủ 'đô' chưa?" Cô ấy nói: "Phải hơn chứ". Nhưng ra hiện trường đạo diễn Vũ Minh Trí nhắc chúng tôi tiết chế lại bởi không muốn nhân vật Oanh trở nên xấu xí. Bởi theo hình dung của khán giả cô ấy rất cao thượng, dám một mình sinh con và nuôi con mà không cần nhờ chồng cũ. Chúng tôi khi tập ở nhà căng hơn nhiều nhưng vào phim phải hạ tông xuống. Chúng tôi có nghĩ thêm một vài câu thoại theo trend cho nhân vật nhưng vì phim có số tập rất ít nên không thể phát triển thêm.

- Mới đây nam chính Trọng Lân chia sẻ niềm vui làm bố sau khi hoàn thành "Cầu vồng ở phía chân trời", còn Anh Đào khi nào biến kinh nghiệm làm mẹ trên phim thành bà mẹ thật ngoài đời? Hiện tại hai bạn ưu tiên cho sự nghiệp hay con cái nhiều hơn sau khi kết hôn?

Dù đã có kế hoạch cho tương lai nhưng chúng tôi muốn tập trung vào phim ảnh và sự nghiệp nhiều hơn vì vẫn còn trẻ.

- Bạn có muốn đóng một bộ phim dài hơi hơn với Anh Đào và thay vì đối đầu như hiện tại thì sẽ chuyển sang yêu?

Tôi cũng muốn một vai diễn trẻ trung và nặng "đô" hơn. Chúng tôi là vợ chồng rồi nhưng lại muốn vào vai mới yêu như chính mình 5 năm trước.

Vợ chồng Anh Tuấn - Anh Đào trong "Cầu vồng ở phía chân trời":

Ảnh: VTV, FBNV