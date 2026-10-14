Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ với VietNamNet về 2 niềm vui đến cùng lúc cũng như quãng thời gian 6 năm không đóng phim.

Danh hiệu không phải là đích đến

- 2 ngày liên tiếp nhận 2 danh hiệu, chúng có ý nghĩa thế nào với chị? Được tuyên dương “Gương thanh niên sống đẹp” năm 2026 chị có bất ngờ?



Tôi vô cùng vinh dự và biết ơn khi lần lượt được đón nhận bằng khen của UB Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội cho “Gương thanh niên sống đẹp” 2026 và bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố dành cho “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” 2026. Đặc biệt, trong không khí kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, niềm vui này càng thêm ý nghĩa.

Bảo Thanh nhận 2 bằng khen liên tiếp.

Với tôi, mỗi danh hiệu đều là một sự ghi nhận đáng quý nhưng đồng thời cũng nhắc mình trách nhiệm của bản thân, không chỉ trong công việc mà còn trong cách sống và cách mình lan tỏa những điều tích cực đến mọi người. Tôi nghĩ sống đẹp không nhất thiết phải làm những điều gì quá lớn lao, đôi khi chỉ là sống có trách nhiệm, làm tốt công việc của mình, biết yêu thương, sẻ chia và cố gắng đóng góp những điều có ích cho cộng đồng, cho xã hội. Tôi cũng hiểu rằng, danh hiệu không phải là đích đến mà là động lực tiếp tục cố gắng mỗi ngày, cống hiến và lan tỏa những điều tích cực bằng tất cả sự chân thành của mình.

Bảo Thanh đón sinh nhật tuổi 36 trên sân khấu.

- Những ngày này, cảm xúc của chị ra sao, nhất là khi chuẩn bị lên đường sang Pháp diễn tại Tuần Sân khấu Việt Nam ở Paris?

Đây là một trong những khoảng thời gian tôi có nhiều cảm xúc đan xen nhất. Niềm vui khi được đón nhận những sự ghi nhận trong nước lại nối tiếp bằng một hành trình đặc biệt đối với nghề nghiệp: được diễn trong vở "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" nổi tiếng của Việt Nam trước khán giả tại Paris. Với tôi, sân khấu vốn đã là một tình yêu rất riêng nhưng được đứng trên sân khấu ở một đất nước khác, giới thiệu tác phẩm của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế lại mang một ý nghĩa khác.

Tôi vừa háo hức, tự hào, vừa ý thức rõ trách nhiệm của người nghệ sĩ khi được là một phần của tác phẩm, được cùng cả ê-kíp mang hơi thở sân khấu Việt Nam sang trình diễn tại một trong những nhà hát lớn tại Pháp ở một sự kiện quy mô quốc tế. Thanh gần như dành toàn bộ tâm trí cho công việc chuẩn bị, tập luyện và biểu diễn.

Cả ê-kíp cùng với đạo diễn Pháp Anne Bouvier đã có một vài đêm biểu diễn tại Việt Nam trước khi lên đường sang Paris. Trong dự án lần này, tôi có dịp được học hỏi rất nhiều và tự nâng cao trình độ chuyên môn. Mong sao khi bước ra sân khấu, tôi làm tốt nhất phần việc của mình và cùng ê-kíp mang đến một đêm biểu diễn trọn vẹn.

- Chị có cảm thấy áp lực trong lần đầu xuất ngoại diễn trên sân khấu một vở kinh điển? Làm việc với đạo diễn người Pháp có thú vị hay khó khăn gì với chị?

Với tôi, áp lực cũng là một phần cần thiết của nghề diễn, bởi nó nhắc mình không được chủ quan và phải chuẩn bị kỹ càng hơn.

Tạo hình vai diễn của Bảo Thanh trong vở "Hồn Trương Ba, da hàng thịt".

Năm 2022, sau khi sinh xong bé thứ 2 và quay trở lại với sân khấu, tôi luôn ao ước sẽ có cơ hội được thử sức ở những vai diễn thú vị trong những dự án sân khấu tại Việt Nam nhưng dự án sân khấu quốc tế thì tôi không dám nghĩ tới. Khi nhận được cuộc gọi mời casting vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt từ anh Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, tôi vô cùng bất ngờ và háo hức, không nghĩ cơ hội đặc biệt này đến với mình.

Điều thú vị khi làm việc với một đạo diễn người Pháp là mình có cơ hội tiếp cận tác phẩm từ một góc nhìn khác. Cùng một kịch bản, cùng một nhân vật nhưng mỗi nền văn hóa, mỗi trường phái sân khấu lại có những cách tiếp cận và ngôn ngữ biểu đạt riêng. Điều đó buộc người diễn viên phải suy nghĩ sâu hơn về nhân vật, về động cơ hành động và những tầng ý nghĩa phía sau lời thoại.

Khó khăn, nếu có, đôi khi nằm ở việc phải bước ra khỏi những thói quen diễn xuất đã trở nên quen thuộc với mình. Nhưng tôi nghĩ chính những lúc như vậy người nghệ sĩ không chỉ học cách thể hiện một nhân vật mà còn học cách lắng nghe, tiếp nhận những quan điểm khác biệt và làm mới chính mình.

Không muốn trở lại chỉ vì đã vắng bóng quá lâu

- Đã có thành tích nhất định ở lĩnh vực sân khấu, còn phim ảnh khi nào chị trở lại? 6 năm qua Bảo Thanh không nhớ màn ảnh sao?

Tôi vẫn yêu phim ảnh và luôn biết ơn những vai diễn đã đưa mình đến gần hơn với khán giả. Có những ký ức về trường quay, về nhân vật và những người đồng nghiệp mình luôn trân trọng. Nhưng mỗi giai đoạn của cuộc sống mình lại có những ưu tiên khác nhau.

Nữ diễn viên "Sống chung với mẹ chồng" dồn sức cho sân khấu suốt những năm nghỉ đóng phim.

6 năm qua, Thanh có cơ hội dành nhiều tâm sức cho sân khấu, thử sức với những dạng vai khác và đi sâu hơn vào thế giới nội tâm của nhân vật. Đó là một hành trình giúp mình trưởng thành hơn trong nghề. Và cũng trong 6 năm đó, tôi được gần gũi gia đình nhiều hơn, được nhìn các con khôn lớn và trưởng thành, được ở bên các con trong những dịp trọng đại, thiêng liêng... Đó là điều tôi nghĩ sẽ không có gì ở ngoài kia có thể đánh đổi được.

Tôi không nghĩ mình đã khép lại cánh cửa với phim ảnh. Ngược lại, vẫn mong có một vai diễn đủ sức hấp dẫn, có chiều sâu và mang đến cho mình một thử thách thực sự. Tôi không muốn trở lại chỉ vì đã vắng bóng quá lâu mà muốn khi trở lại có một lý do đủ thuyết phục, cả với bản thân lẫn khán giả. Biết đâu, sau quãng thời gian tích lũy ở sân khấu, tôi sẽ có một cách tiếp cận nhân vật khác trước. Tôi vẫn chờ một cái duyên phù hợp.

Gia đình đủ nếp, tẻ của nữ diễn viên.

- Chị đã ký hợp đồng không xác định thời hạn với Nhà hát Kịch Công an Nhân dân và chuẩn bị thi vào biên chế để chính thức bước vào hàng ngũ lực lượng công an nhân dân?

Với tôi, được làm việc và cống hiến trong môi trường nghệ thuật của Nhà hát Kịch Công an nhân dân là một điều rất đáng trân trọng. Đây là môi trường có những yêu cầu riêng về tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể, đồng thời cho mình cơ hội được đóng góp bằng chuyên môn nghệ thuật của bản thân.

Tôi luôn nghiêm túc với công việc và trân trọng những cơ hội mà đơn vị dành cho mình. Dù ở cương vị nào, điều tôi quan tâm nhất vẫn là làm tốt công việc của một người nghệ sĩ, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành trách nhiệm được giao và xứng đáng với sự tin tưởng của đồng nghiệp cũng như khán giả.

Bảo Thanh trong "Về nhà đi con" (Nguồn: VTV)

Bảo Thanh sinh năm 1990, từng đóng phim khi mới 8 tuổi. Cô tốt nghiệp ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội và là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, nổi bật qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Về nhà đi con... Năm 2020, Bảo Thanh tuyên bố tạm dừng đóng phim để sinh con thứ 2 và chăm sóc gia đình. Những năm qua, tuy vắng bóng trên phim ảnh nhưng nữ diễn viên hoạt động sôi nổi trên sân khấu Nhà hát Kịch CAND.

Ảnh: NVCC