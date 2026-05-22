Mạng xã hội những ngày qua lan truyền văn bản "Hợp đồng mang thai hộ" được cho là của Cảnh Điềm. Một nguồn tin tiết lộ diễn viên đang quen bạn trai đại gia, đồng thời muốn có con nên thuê người mang thai hộ. Người đăng bài viết tiết lộ nữ diễn viên đã vòi người yêu một khoản tiền lớn để thực hiện điều này.

Diễn viên Cảnh Điềm lại vướng ồn ào đời tư.

Từ khóa "Cảnh Điềm nhờ mang thai hộ để vòi tiền bạn trai đại gia" nhanh chóng lọt top tìm kiếm, thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận.

Ngày 22/5, Cảnh Điềm thông qua công ty quản lý lên tiếng phủ nhận tin đồn. Theo diễn viên, thông tin trên bịa đặt ác ý và gây tổn hại nghiêm trọng tới danh dự của cô.

"Chúng tôi đã tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ", đơn vị quản lý cho biết. Ngoài ra, phía Cảnh Điềm yêu cầu những ai đã phát tán, chia sẻ tin sai sự thật phải gỡ bỏ bài viết trước khi họ có động thái cứng rắn.

Theo Sina, Cảnh Điềm thời gian qua tụt dốc danh tiếng. Cô liên tiếp vướng nhiều ồn ào, gần nhất là vụ lùm xùm lộ ảnh nóng. Ngoài ra, diễn viên còn bị cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc xử phạt vì quảng cáo hàng kém chất lượng.

Nữ diễn viên phải nộp 7,2 triệu NDT (hơn 1 triệu USD) và không được quảng cáo trong 3 năm. Cảnh Điềm cũng là trường hợp ngôi sao hạng A đầu tiên của Hoa ngữ vướng án phạt hành chính. Cô hiện hạn chế các hoạt động phim ảnh hay thương mại để tìm hướng đi mới trong sự nghiệp.

Cảnh Điềm sinh năm 1988, bắt đầu hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ từ năm 2006. Cô được ca ngợi là "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh".

Nữ diễn viên có điều kiện hoạt động nghệ thuật khá thuận lợi, được mời tham gia nhiều dự án lớn của Trung Quốc và Hollywood ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí. Các phim nổi tiếng có sự góp mặt của cô gồm: Chiến quốc, Câu chuyện cảnh sát 2013, Sóng gió ở Macau, Tử chiến trường thành, Kong: Skull Island...

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu