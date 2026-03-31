Charlize Theron thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một bãi biển ở Hawaii (Mỹ) cùng 2 con gái. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi nữ diễn viên tạm rời lịch quay bận rộn để nghỉ ngơi bên gia đình.

Trong loạt ảnh ghi lại, Charlize diện bikini 2 mảnh màu vàng, khoe vóc dáng quyến rũ. Dù xuất hiện mộc mạc, không trang điểm, cô vẫn gây ấn tượng với phong thái rạng rỡ và hình thể săn chắc nhờ duy trì tập luyện đều đặn như pilates, yoga và các hoạt động thể thao ngoài trời.

Theo chia sẻ trước đó, cô duy trì lịch tập khoảng 3-4 buổi mỗi tuần và ưu tiên các bộ môn giúp cơ thể vận động thoải mái. Với những vai hành động, cô còn học thêm võ thuật để phục vụ công việc.

Bên cạnh sự nghiệp, Charlize là mẹ đơn thân của 2 con gái Jackson Theron và August Theron. Cô thường chia sẻ về những thách thức trong việc nuôi dạy con một mình, đặc biệt khi các con bước vào giai đoạn phát triển tính cách mạnh mẽ hơn.

Trước đó, trong một sự kiện từ thiện tại châu Phi, nữ diễn viên cũng nhấn mạnh mong muốn các con có sự nhận thức rộng hơn về thế giới bên ngoài, thay vì chỉ sống trong môi trường an toàn quen thuộc.

Charlize Theron sinh năm 1975 tại Benoni (Nam Phi), là nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng của Hollywood.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của cô đến từ bộ phim Monster với vai Aileen Wuornos giúp cô giành giải Oscar Nữ chính xuất sắc nhất. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde...

Ngoài diễn xuất, Charlize Theron còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt liên quan đến HIV/AIDS và quyền phụ nữ.

