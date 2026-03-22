Ngày 22/3, Men's Journal đưa tin Thị trưởng Rio de Janeiro - Eduardo Cavaliere thông báo trên mạng xã hội X rằng Chappell Roan (28 tuổi) sẽ không được biểu diễn tại sự kiện Todo Mundo no Rio trong thời gian ông còn đương nhiệm.

Ông đồng thời mời con gái của Jorginho tham dự chương trình với tư cách khách mời danh dự. “Miễn là tôi còn phụ trách thành phố, cô gái trẻ này sẽ không biểu diễn tại Todo Mundo no Rio. Tôi nghĩ rằng Shakira cũng sẽ làm điều tương tự”, Eduardo viết.

Ca sĩ Chappell Roan.

Todo Mundo no Rio là chuỗi sự kiện âm nhạc quốc tế miễn phí tổ chức vào tháng 5 tại Copacabana Beach, nhằm thúc đẩy kinh tế và du lịch địa phương, do chính quyền thành phố phối hợp cùng các nhà tài trợ tư nhân thực hiện.

Sự kiện lần đầu diễn ra năm 2024 với sự góp mặt của Madonna, tiếp đến là Lady Gaga năm 2025 và dự kiến năm nay do Shakira biểu diễn chính.

Quyết định của Eduardo được đưa ra vài giờ sau khi Jorginho kể lại cuộc chạm trán giữa con gái anh và một nhân viên an ninh của Chappell tại khách sạn ở São Paulo. Theo chia sẻ, con gái riêng 11 tuổi của nam cầu thủ đã tiến lại gần nữ ca sĩ khi cùng lưu trú tại khách sạn nhưng bị vệ sĩ quát mắng và chỉ trích có hành vi quấy rối.

Phía Chappell hiện chưa phản hồi về phát biểu của Jorginho và chính quyền Rio de Janeiro.

Chappell Roan tên thật Kayleigh Rose Amstutz sinh năm 1998, là ca sĩ pop người Mỹ. Cô từng gây chú ý trên thảm đỏ Grammy 2026 với trang phục xuyên thấu táo bạo, để lộ nội y và sử dụng phụ kiện kim loại thay dây áo. Trước đó, nữ ca sĩ giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy 2025.