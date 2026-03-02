Sau khi tham dự Tuần lễ Thời trang Milan, Demi Moore nhanh chóng có mặt tại Los Angeles (Mỹ) để dự lễ trao giải Actor Awards 2026. Cô được đề cử cùng dàn diễn viên phim Landman ở hạng mục Dàn diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình chính kịch.

Nhan sắc quyến rũ của nữ diễn viên ở tuổi 64.

Trên thảm đỏ, Demi Moore gây choáng ngợp khi lựa chọn thiết kế của nhà mốt Schiaparelli. Chiếc váy đen ôm sát với họa tiết da rắn nổi bật, cổ yếm đính kim cương, phần lưng khoét sâu và chân váy dài tạo nên tổng thể quyến rũ nhưng vẫn thanh lịch.

Cô cũng gây chú ý khi diện bộ trang sức kim cương hơn 95 carat gồm vòng cổ xếp tầng, hoa tai và nhiều nhẫn cỡ lớn.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Demi Moore tạo dấu ấn tại sự kiện này. Năm ngoái, cô giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn ấn tượng trong The Substance. Vai diễn Elizabeth Sparkle giúp Demi Moore nhận nhiều lời khen từ giới phê bình, giành giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc đồng thời mang về đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Demi Moore sinh năm 1962 tại New Mexico, là một trong những minh tinh nổi bật của Hollywood suốt hơn 4 thập kỷ. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ từ thập niên 1980-1990 qua loạt tác phẩm ăn khách như Ghost (Oan hồn), A Few Good Men…

Năm ngoái, Demi Moore chiến thắng cúp Actor Awards 2025.

Về đời tư, Demi Moore từng trải qua 3 cuộc hôn nhân với Freddy Moore, Bruce Willis và Ashton Kutcher. Cô có 3 con gái và vẫn giữ sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí, thời trang cũng như các hoạt động xã hội.

Ảnh: JJ