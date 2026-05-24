Fjord - bộ phim xoay quanh một gia đình Romania có 5 người con nhập cư vào Na Uy trở thành đối tượng điều tra, bị chia cắt và chịu sự giám sát của hệ thống tư pháp địa phương giành Cành cọ vàng danh giá năm nay. Kịch bản phim dựa trên một câu chuyện có thật của một gia đình Romania, có sự góp mặt của ngôi sao Hollywood Sebastian Stan. Lễ trao giải vừa diễn ra tối 23/5 tại Cannes, Pháp.

Đây là Cành cọ vàng thứ 2 của đạo diễn Mungiu kể từ phim 4 Months, 3 Weeks and 2 Days đã giúp ông giành giải cao nhất tại Cannes năm 2007.

Giải thưởng Lớn thuộc về nhà làm phim người Nga lưu vong Andrey Zvyagintsev hiện đang sống tại Pháp. Minotaur là bộ phim đầu tiên ông làm sau 9 năm.

Năm nay các nhà làm phim châu Âu giành thế áp đảo tại Cannes. Giải Đạo diễn xuất sắc nhất chia đều cho đạo diễn Tây Ban Nha Javier Calva và đạo diễn người Ba Lan Javier Ambrossi - phim The Black Ball và Pawel Pawlikowski - phim Fatherland.

Hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất trao cho nữ diễn viên người Pháp Virginie Efira và diễn viên người Nhật sinh năm 1985 Tao Okamoto. Cô là nghệ sĩ hiếm hoi của châu Á được xướng tên năm nay. Trong khi đó, hai diễn viên trẻ người Bỉ là Valentin Campagne và Emmanuel Macchia cùng được trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Coward.

Với 3 hạng mục quan trọng đều có hai người thắng cuộc, Cannes năm nay với sự cầm trịch của Trưởng BGK Park Chan-wook được cho là "bất thường".

Đạo diễn người Đức Valeska Grisebach nhận Giải thưởng của ban giám khảo nhờ bộ phim tài liệu về tội phạm The Dreamed Adventure. Emmanuel Marre - người Pháp - được trao giải Kịch bản hay nhất cho phim A Man of His Time.

Năm nay chỉ có 2 phim Mỹ tranh giải tại Cannes là Paper Tiger và The Man I Love, nhưng đều ra về tay trắng.

Danh sách các phim thắng giải Cành cọ vàng: “Fjord" - Cristian Mungiu Giải thưởng Lớn: “Minotaur” - Andrey Zvyagintsev Giải thưởng của BGK: “The Dreamed Adventure” - Valeska Grisebach Đạo diễn xuất sắc nhất: Javier Calva và Javier Ambrossi - phim “The Black Ball”; Pawel Pawlikowski - phim “Fatherland” Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Virginie Efira và Tao Okamoto, “All of a Sudden” Nam diễn viên xuất sắc nhất: Valentin Campagne và Emmanuel Macchia, “Coward” Kịch bản hay nhất: Emmanuel Marre, “A Man of His Time” Camera vàng: “Ben’Imana” - Marie Clémentine Dusabejambo Cành cọ vàng cho phim ngắn: “For the Opponents" - Federico Luis

Cành cọ vàng danh dự: Peter Jackson, Barbra Streisand, John Travolta