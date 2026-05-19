Món trang sức này theo như thông báo của thương hiệu Chopard, bao gồm vòng cổ vàng trắng 18K đính ngọc lục bảo 234.20 carat với viên ngọc cỡ lớn ở chính giữa và kim cương 57.44 carat. Để hoàn thiện set đồ, hôn thê của Cristiano Ronaldo đeo đồng hồ vàng trắng 18K kết hợp kim cương 46.03 carat. Cả hai món đồ xa xỉ này nằm trong BST Red Carpet (Thảm đỏ) 2026 của hãng.

Người mẫu 32 tuổi chọn chiếc đầm cúp ngực màu tím hoa cà khoe đường cong sexy. Cô chọn kiểu tóc uốn cổ điển và gây chú ý với chiếc vòng cổ kim cương kết hợp ngọc lục bảo 'khủng'

Georgina Rodríguez gây xôn xao khi đeo vòng cổ kim cương và đá quý khi tới dự buổi công chiếu phim Fjord vào tối 18/5.

Ngoài ra, Georgina Rodríguez còn đeo nhẫn đính hôn trị giá 5 triệu USD (khoảng 130 tỷ đồng). Đây là chiếc nhẫn cầu hôn của Cristiano Ronaldo với người đẹp vào tháng 8/2025.

Tại sự kiện hôm 17/5 ở Cannes, Georgina Rodríguez gây chú ý khi xuất hiện cùng chiếc đầm hở ngực siêu gợi cảm cùng mái tóc bạch kim lạ mắt.

Georgina Rodríguez sinh năm 1994, xuất thân nghèo khó và vốn là nhân viên bán hàng thời trang trước khi gặp và đính hôn với Cristiano Ronaldo. Trang cá nhân của cô có hơn 71 triệu người theo dõi với những bức ảnh thường xuyên nhận triệu lượt thả tim. Georgina Rodríguez nổi tiếng với phong cách trưng diện trang sức cỡ lớn vốn khiến cô thường xuyên bị chỉ trích là "khoe của".

