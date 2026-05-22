Heidi Klum cùng chồng tới sự kiện

Heidi Klum là gương mặt quen thuộc của thảm đỏ Cannes nhiều năm nay. Siêu mẫu Đức 53 tuổi tiếp tục là tâm điểm chú ý khi tới dự amfAR gala tổ chức tại Hotel du Cap-Eden-Roc ở Antibes, Pháp vào tối 21/5 trong khuôn khổ LHP Cannes.

Người đẹp sinh năm 1973 chọn chiếc đầm của thương hiệu Sophie trong bộ sưu tập cao cấp mùa thu 2027. Phần thân trên được thiết kế dáng corset với lớp vải ren sexy giúp Heidi Klum khoe trọn vòng 1 gợi cảm trước ống kính kết hợp tùng váy xoè rộng.

Đây là sự kiện chính nhằm gây quỹ cho amfAR, tổ chức gây quỹ cho các nghiên cứu về AIDS. Hơn 30 năm tổ chức, amfAR thu hút rất nhiều ngôi sao đình đám và đã quyên góp được 265 triệu USD, riêng năm ngoái là 17 triệu USD.

Trước sự kiện vài ngày, Heidi Klum gây chú ý khi bán nude tắm nắng trên ban công khách sạn cô đang lưu trú ở Cannes. Cách đó không lâu cô hoá thân thành tượng sống khi xuất hiện tại thảm đỏ MET GALA ở Mỹ. Mỗi khi xuất hiện, Heidi Klum luôn trở thành chủ đề bàn tán.

Heidi Klum sinh năm 1973, là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới, đồng thời hoạt động nổi bật với vai trò MC, doanh nhân và nhà sản xuất. Heidi Klum được chú ý khi vượt qua hơn 25.000 thí sinh để chiến thắng cuộc thi Model 92 năm 1992.

Cô từng là “thiên thần” của Victoria’s Secret, xuất hiện trên nhiều bìa ấn bản áo tắm lớn nhất thế giới Sports Illustrated Swimsuit và các tạp chí thời trang hàng đầu thế giới. Ở lĩnh vực truyền hình, cô ghi dấu ấn với vai trò giám khảo kiêm người dẫn chương trình Project Runway. Ngoài sự nghiệp người mẫu rực rỡ, Heidi Klum ghi dấu ấn với phong cách ăn mặc táo bạo.

