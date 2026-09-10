Ngày 10/9, The Star đưa tin nhà làm phim Jack Neo quyết định loại Kiki Darling khỏi bộ phim Ah Boys To Firefighters sau khi phát hiện nam diễn viên từng bị kết án liên quan đến hành vi xâm hại tình dục.

Toàn bộ cảnh quay có sự tham gia của Kiki sẽ được cắt bỏ. Đoàn phim đang tìm diễn viên mới thay thế và lên kế hoạch quay lại những phân đoạn bị ảnh hưởng.

Kiki Darling (24 tuổi), tên thật Hari Kishen Balakrishnan, là một trong 4 gương mặt mới được giới thiệu với truyền thông ngày 31/8. Anh được chọn sau đợt tuyển diễn viên mở hồi tháng 6, thu hút hơn 1.000 ứng viên.

Nam diễn viên Kiki Darling. Ảnh: IGNV

Theo đại diện đoàn phim, ê-kíp chỉ biết về tiền án của Kiki vào ngày 8/9, sau khi thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi trao đổi với Kiki, nam diễn viên quyết định rút khỏi dự án. Anh cũng hiểu việc tiếp tục tham gia có thể tạo rủi ro về danh tiếng cho bộ phim do đang đảm nhận một trong những vai chính.

Trong phim, Kiki vào vai Ramesh Menon, 1 trong 4 quân nhân nghĩa vụ quốc gia được điều động đến cùng một trạm cứu hỏa.

Theo CNA, năm 2021, Kiki đã nhận tội với cáo buộc xâm hại tình dục và quay phim có nội dung khiêu dâm. Vụ việc xảy ra vào tháng 11/2020 sau một buổi uống rượu với một người bạn nam cùng một số người khác.

Theo nội dung phiên tòa được CNA đưa tin, nạn nhân gần như mất ý thức sau khi uống rượu tại căn hộ. Kiki sau đó xâm hại người này trong phòng ngủ và quay lại 7 đoạn video. Các đoạn video sau đó bị xóa nhưng được cảnh sát khôi phục trong quá trình điều tra.

Sau khi nhận tội, Hari bị tòa tuyên án cải huấn ít nhất 6 tháng.

Quyết định thay đổi diễn viên được đưa ra chỉ hơn 1 tuần sau khi Jack Neo giới thiệu Kiki cùng các gương mặt mới với truyền thông. Khi đó, Ah Boys To Firefighters đã bước sang ngày quay thứ 10 trong kế hoạch ghi hình kéo dài khoảng 1 tháng.

Diễn viên Kiki Darling (ngoài cùng bên phải) tại trường quay. Ảnh: Zaobao

Đoàn phim không tiết lộ số cảnh Kiki đã quay nhưng cho biết việc thay đổi diễn viên dự kiến không ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch ra mắt phim vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Ah Boys To Firefighters xoay quanh 4 quân nhân nghĩa vụ quốc gia được điều động đến một trạm cứu hỏa. Họ có những thái độ khác nhau đối với nhiệm vụ trước khi cùng đối mặt với các tình huống khẩn cấp, nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi và trách nhiệm khi cứu mạng người khác.

Bộ phim quy tụ một số diễn viên nổi tiếng như Tosh Zhang, Maxi Lim và Noah Yap. Họ đảm nhận vai những lính cứu hỏa kỳ cựu, hướng dẫn nhóm tân binh trẻ.

Trước đó, Jack Neo cho biết ông muốn dàn diễn viên mới phản ánh sát hơn sự đa dạng về sắc tộc mà ông quan sát được trong lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore. Sau sự việc, ê-kíp cũng cho biết sẽ siết chặt quy trình tuyển chọn diễn viên trong các dự án tương lai.

Hậu trường phim "Ah Boys To Firefighters":