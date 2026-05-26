Hồng Quân là nghệ sĩ quen thuộc trên màn ảnh hàng chục năm qua. Tuy nhiên các vai diễn của anh chủ yếu là vai phản diện thuộc tuyến phụ nên khán giả dù đã quá quen mặt nhưng ít biết tên anh. NSƯT Hồng Quân sinh năm 1972, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 1996 rồi về đầu quân cho Nhà hát Kịch CAND từ đó.

NSƯT Hồng Quân cùng 2 đồng nghiệp Trúc Mai và Lưu Huyền Trang của Nhà hát Kịch CAND.

NSƯT Hồng Quân là một trong những diễn viên gạo cội và lớn tuổi nhất Nhà hát Kịch CAND với 30 năm công tác tại đây. Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT từ 2015 và đã đủ điều kiện đề xuất tặng danh hiệu NSND. Hiện Hồng Quân mang hàm Trung tá và là Phó Trưởng đoàn Kịch 2.

Anh là gương mặt quen thuộc chuyên đảm nhận các vai phản diện, gai góc, cá tính trên cả sân khấu lẫn phim truyền hình mà đáng kể nhất là Người phán xử, Vòng xoáy, Trả giá.... Mới đây, NSƯT Hồng Quân tiếp tục chinh phục khán giả bằng một nhân vật mưu mô, nguy hiểm và ranh mãnh của điệp viên hai mang trong vở kịch Bản danh sách điệp viên 1 do Nhà hát Kịch Công an nhân dân trình diễn.

"Tròn 30 năm công tác, anh Quân đa dạng trong các loại vai, chính diện có nhưng phản diện nhiều hơn. Dù vậy, nhưng ngoài đời giản dị, hiền hậu, chất phác, rất vui và tốt tính. Anh luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt cho các nghệ sĩ, diễn viên trẻ.

Trong quá trình công tác, anh đã giành rất nhiều giải thưởng, HCV, HCB của các kỳ liên hoan, hội diễn, bằng khen, Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Sắp tới anh sẽ đồng đạo diễn vở diễn kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân", Trung tá Hoàng Công - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch CAND nói với VietNamNet.

Nghệ sĩ Hoàng Công chia sẻ, trong mỗi buổi biểu diễn, lưu diễn, diễn viên Hồng Quân luôn được khán giả, fan cổ vũ, tặng quà. Đặc biệt, anh là diễn viên hoàn toàn sống bằng nghề, không có thu nhập từ các hoạt động kinh tế ngoài diễn xuất.

NSƯT Hồng Quân ngoài đời.

"Nếu nói nghệ sĩ nghèo thì không ai tin nhưng thực sự là thu nhập bằng lương là chủ yếu, thù lao biểu diễn hiện theo quy định của ngành, còn thấp hơn các đơn vị nghệ thuật thuộc BVHTTDL vì theo QĐ14/2014 thì các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang không thuộc đối tượng áp dụng nên không có chế độ thanh sắc; chế độ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn thấp hơn. Anh Quân là người yêu nghề, sống bằng nghề, ngoài ra không có hoạt động kinh tế nào bên ngoài", Trung tá Hoàng Công nói.

Trong mắt đồng nghiệp, đối lập với sự mưu mô trên màn ảnh, NSƯT Hồng Quân là một nghệ sĩ giản dị và chân chính dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Được biết, anh đang nuôi con trai một mình và mẹ già ở nhà tập thể của cơ quan chỉ vỏn vẹn 8m2. Dù vậy, NSƯT Hồng Quân vẫn luôn lạc quan, yêu nghề, hăng say, nhiệt huyết trong biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật, là tấm gương để đồng nghiệp noi theo.

NSƯT Hồng Quân trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm: