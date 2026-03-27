Ngày 27/3, truyền thông Trung Quốc lan truyền đoạn ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa Tu Khánh và một nữ trợ lý, nhanh chóng gây xôn xao dư luận.

Đáng chú ý, nam diễn viên bị cho là có phát ngôn thiếu chuẩn mực khi nhắc đến Lưu Diệc Phi với lời lẽ gây sốc: “Người như tôi thừa sức ngủ với cô ta”. Phát ngôn này lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ công chúng. Trước đó, Tu Khánh từng hợp tác với Lưu Diệc Phi trong các dự án như Kim phấn thế gia, Thiên long bát bộ và Hồng môn yến.

Tu Khánh và Lưu Diệc Phi trong "Thiên long bát bộ".

Theo nội dung đoạn ghi âm lan truyền, Tu Khánh bị cho là phản ứng gay gắt khi bị nữ trợ lý chất vấn, liên tục sử dụng lời lẽ thô tục và hạ thấp đối phương. Anh cho rằng việc cô muốn phanh phui chuyện ngoại tình chỉ nhằm gây chú ý, đồng thời khẳng định không lo ngại nếu đời tư bị tiết lộ.

Hiện tính xác thực của đoạn ghi âm vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Nam diễn viên Tu Khánh.

Tu Khánh sinh năm 1969 tại Hà Nam (Trung Quốc), là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các phim như Thủy Hử, Hoan thiên hỉ địa thất tiên nữ… Với ngoại hình trẻ trung và phong thái chững chạc, anh từng được xem là “diễn viên không tuổi” của màn ảnh Hoa ngữ. Sau ồn ào lần này, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng với nam diễn viên.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi vẫn chưa lên tiếng bình luận về vụ việc.

Lưu Diệc Phi trong "Thiên long bát bộ":

Nguồn: Sohu