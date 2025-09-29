Diễn viên Đại Nghĩa gặp sự cố trượt ngã và trật khớp vai khi đang biểu diễn vở Hồn ai nấy giữ tại Sân khấu kịch Idecaf.

Diễn viên Đình Toàn cho biết ban đầu khi thấy Đại Nghĩa ngã, mọi người tưởng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau đó phát hiện Đại Nghĩa bị chấn thương ở khớp vai. Mặc dù không gãy xương nhưng vết thương gây đau đớn dữ dội khiến anh không thể tiếp tục biểu diễn.

Đình Toàn xin lỗi vì sự cố bất ngờ trong buổi diễn và cam kết BTC sẽ cố gắng sắp xếp một suất diễn sớm nhất có thể để đền bù cho khán giả về sự cố này, mong mọi người thông cảm. Ê-kíp sẽ liên lạc trực tiếp với từng khán giả để thông báo cụ thể.

Đại Nghĩa trong vở "Hồn ai nấy giữ". Ảnh: FBNV

Vở Hồn ai nấy giữ do tác giả Trần Đăng Nhân sáng tác, đạo diễn Hùng Lâm dàn dựng, thuộc thể loại hài kịch. Đại Nghĩa là một trong những gương mặt được quan tâm của vở, bên cạnh dàn nghệ sĩ kỳ cựu như: Hồng Ánh, Đình Toàn, Quốc Thịnh, Phi Nga, Tuyền Mập.

Diễn viên Đại Nghĩa là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch miền Nam. Tại Sân khấu kịch Idecaf, Đại Nghĩa là một trong những gương mặt bán vé chủ lực, ghi dấu với loạt vở Ngày xửa ngày xưa, Tấm Cám đại chiến. Ngoài diễn xuất, anh còn thành công ở vai trò MC: Gương mặt thân quen, Ơn giời cậu đây rồi, Giọng ải giọng ai.

Diễn viên Đình Toàn chia sẻ về sự việc: