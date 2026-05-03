Cái duyên từ tấm chăn quấn thành đầm

- Vở kịch "Đảo hoa hậu" nhận được rất nhiều sự quan tâm, Huỳnh Nhựt có thể chia sẻ cơ duyên đến với vở kịch này?

Cơ duyên đến với Đảo hoa hậu là một kỷ niệm đẹp. Hồi đó, tôi, đạo diễn Bé Bảy và Dương Quốc Mỹ hay tụ tập ở nhà Bảy. Đúng lúc các chương trình hoa hậu đang gây sốt, cả đám mở tivi xem rồi lấy đầm, lấy chăn quấn diễn lại và Bé Bảy nảy ra ý tưởng làm hẳn một vở kịch về chủ đề này. Mọi người đều ủng hộ và thế là vở ra đời. Lúc công diễn, chẳng ai dám nghĩ vở vượt kỳ vọng đến vậy nhưng rồi suất nào cũng cháy vé. Đảo hoa hậu là cột mốc rực rỡ của cả Nhà hát Thanh Niên và tôi biết ơn khi được là một phần trong đó.

- Giữa một dàn nhân vật đầy rẫy những "layout" chặt chém trên sân khấu "Đảo hoa hậu", Huỳnh Nhựt đã dùng "vũ khí" gì để nhân vật của mình không bị chìm lấp mà vẫn giữ được cái chất riêng mà vẫn hài hước?

Trong vở này ai cũng có thế mạnh riêng, "chặt chém" dữ dội lắm. Tôi phải tạo nét diễn riêng vừa khác biệt, vừa tạo ấn tượng với khán giả. Cách làm của tôi là thử nghiệm nhiều suất, sau mỗi suất tự đánh giá lại, cái gì hiệu quả thì giữ, chưa ổn sẽ điều chỉnh. Về kỹ năng, tôi tập thêm catwalk và các mảng miếng hình thể - đó là thứ giúp tôi được khán giả chú ý hơn.

- Huỳnh Nhựt thừa nhận tự trọng và sĩ diện nhưng công việc lại là diễn hài, có khi phải giả nữ để mua vui. Có bao giờ sự tự trọng bên trong và cái nghề "làm dâu trăm họ" bên ngoài mâu thuẫn khiến Huỳnh Nhựt thấy trống rỗng ngay sau khi đèn sân khấu tắt? Bạn có bị kỳ thị hoặc đón nhận những ánh mắt lạ bên ngoài vì giả gái hay là TikToker?

Tự trọng và sĩ diện theo nghĩa tôi luôn làm hết sức để hoàn thành tốt vai diễn. Giả nữ là một trong những thứ giúp tôi được nhiều người biết đến - tôi trân trọng điều đó, không xem thường. Thật ra, điều khiến tôi trống rỗng và tự chất vấn lại là khi diễn chưa tốt một suất nào đó chứ không phải vì vai nam hay vai nữ. Hiện tôi cũng đóng vai nam trong vở Tung hoành Pattaya và được khán giả đón nhận. Còn chuyện bị phán xét - chắc chắn có nhưng tôi không để tâm vì tôi biết rõ hành trình mình đang đi.

Lego, mảnh ghép và người mẹ ra đi giữa mùa dịch

- Bạn từng trải qua nỗi đau mất mẹ. Biến cố ấy thế nào và ảnh hưởng đến con người Huỳnh Nhựt ra sao những năm sau này?

Mẹ tôi mất đã 5 năm. Nỗi nhớ thỉnh thoảng vẫn ùa về nhưng giờ tôi nhìn lại nhẹ hơn - có lẽ 2 mẹ con chỉ đủ duyên đến thời điểm đó trong kiếp này. Sau biến cố, nội tâm tôi mạnh hơn, cách nhìn về vô thường cũng bình thản. Điều tôi không quên được trước khi mẹ mất vài tháng, lúc tôi đang làm vệ sinh cá nhân cho bà, mẹ hỏi: "Nếu mẹ chết con có buồn không?". Câu nói khiến tôi phải chuẩn bị tâm lý cho sự mất mát ngay từ lúc đó. Và nếu không bùng dịch, có lẽ mẹ đã ở lại với tôi lâu hơn.

Huỳnh Nhựt chăm sóc cho cha và anh trai.

- Cuộc sống hàng ngày của Huỳnh Nhựt với cha và anh trai không thể đi lại hiện nay thế nào?

Khi không có lịch quay hay diễn, tôi ở nhà với gia đình. Tôi ít đi chơi, chủ yếu phụ cha việc nhà, cha lớn tuổi, không làm việc nặng được. Còn với anh Ba thì lo vệ sinh cá nhân, ăn uống và để anh chơi lego. Gần đây có thêm cô - em ruột của cha - vào ở chung, nhà có người phụ nữ đỡ hơn nhiều. Tôi cũng thường xuyên dẫn cha đi khám sức khỏe định kỳ và lo những thứ cần thiết để cha và cô bớt phải đi lại.

- Có khoảnh khắc nào khi ngồi nhìn anh Ba lắp ráp những mô hình lego khổng lồ bằng miệng, bạn cảm thấy những mảnh ghép cuộc đời mình - dù có vỡ vụn hay khiếm khuyết - cũng sẽ luôn có một cách nào đó để hoàn thiện và tỏa sáng?

Có! Tôi nghĩ nếu không bị khuyết tật, anh sẽ rất giỏi. Hồi nhỏ tôi từng tự hỏi: "Tại sao gia đình mình khổ vậy?" nhưng dần dần tôi thay đổi cách nhìn. Những khó khăn nhắc tôi phải nỗ lực và không bỏ cuộc. Hình ảnh anh trai dành tâm sức để hoàn thiện một tác phẩm lego - dù bị khuyết - là điều cho tôi động lực lớn mỗi ngày.

Vũ trụ sắp xếp, tôi cứ đi

- Áp lực làm trụ cột kinh tế cho cả gia đình có bao giờ khiến Huỳnh Nhựt rơi vào trạng thái "sáng tạo vì sinh kế" hơn là "sáng tạo vì nghệ thuật"? Bạn làm thế nào để giữ cho nội dung của mình không bị nhuốm màu toan tính vật chất?

Đây là bài toán không dễ. Cách tôi xử lý là vẫn sáng tạo theo cách riêng, đan xen quảng cáo để có thu nhập lo cho gia đình nhưng tự nhắc mình không vi phạm pháp luật, không quảng bá sản phẩm gây hại.

- Khi sự nổi tiếng đến từ những clip quay về cha và gia đình, Huỳnh Nhựt có bao giờ lo sợ khán giả chỉ yêu thương mình vì "lòng trắc ẩn" đối với hoàn cảnh thay vì thực sự công nhận thực lực của một diễn viên được đào tạo bài bản?

Những clip về cha thật ra tôi quay chỉ để lưu lại kỷ niệm vì trước đây 2 cha con khó kết nối, giờ kết nối được rồi nên tôi trân trọng từng khoảnh khắc đó. Việc được khán giả yêu quý là may mắn nhưng tôi vẫn nỗ lực từng ngày với vai trò diễn viên để được nhìn nhận thực lực - một diễn viên Huỳnh Nhựt nhiều năng lượng trên màn ảnh lẫn trên sân khấu.

Diễn viên Huỳnh Nhựt đóng vai nhỏ trong phim "Đại tiệc trăng máu 8".

- Huỳnh Nhựt từng hụt một vai diễn mong muốn và rơi vào tiêu cực. Nếu ngày đó bạn không đủ can đảm thi vào trường Sân khấu & Điện ảnh, liệu một "quản lý quán trà sữa" Huỳnh Nhựt của hiện tại sẽ đang nhìn cuộc đời với tâm thế như thế nào?

Tôi hay tự hỏi nếu không làm diễn viên sẽ làm gì? Thật ra tôi chưa biết trả lời thế nào nhưng tôi tin vào chữ duyên, mọi thứ đã được vũ trụ sắp xếp. Cái lần hụt vai đó cũng là động lực để cố gắng hơn, dù có lúc khiến tôi nghi ngờ bản thân. Còn nếu vẫn đang quản lý trà sữa, chắc tôi cũng đang tìm cách mở thương hiệu riêng rồi. Tôi luôn muốn phát triển để cuộc sống gia đình tốt hơn dù bằng con đường nào.

- Một người trẻ gánh trên vai trọng trách gia đình lớn như Huỳnh Nhựt thường sẽ thận trọng trong tình cảm. Bạn đang tìm kiếm một người đồng hành để cùng gánh vác hay đơn giản chỉ cần một "trạm sạc" bình yên để bớt những ưu tư của cuộc sống?

Tôi muốn cả 2. Người tôi chọn phải cùng suy nghĩ, cùng nhau cố gắng, cùng nhau phát triển để tương lai tốt hơn. Nhưng đồng thời, tôi cũng là người sống tình cảm, đôi khi chỉ cần ngồi cạnh nhau yên lặng sau một ngày "sóng gió" thôi cũng đủ nhẹ lòng.

- Sống theo triết lý nhân quả và tin vào những điều tích cực nhưng đã bao giờ bạn cảm thấy "bất công" khi mình sống tử tế mà thử thách cứ ập đến quá dồn dập và có giây phút nào bạn muốn "nổi loạn" để phản kháng lại sự sắp đặt của số phận?

Tôi luôn nhìn về phía tích cực trước tiên. Ngay cả sự bất công tôi xem đó là bài học mà cuộc đời trao cho mình để sau này sống có kinh nghiệm hơn. Tôi đón nhận mọi thứ một cách cởi mở, kiểu như các bạn trẻ hay nói "go with the flow" (cứ để mọi thứ tự nhiên - PV) và tôi thấy cách đó giúp mình bình an hơn nhiều.

