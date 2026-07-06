Địch Lệ Nhiệt Ba vừa xuất hiện tại một sự kiện ở trung tâm thương mại tại Tây An (Trung Quốc) trong chiếc váy voan xanh nhạt mang phong cách công chúa. Thiết kế với phần cổ chữ V khoét sâu tôn lên vẻ quyến rũ, khiến nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn.

Sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến trung tâm thương mại chật kín người hâm mộ.

Từ tầng 1 đến tầng 6, đông đảo khán giả đứng theo dõi và dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc của nữ diễn viên. Thiết kế hở cùng nhiều góc quay từ trên cao khiến Địch Lệ Nhiệt Ba dễ gặp sự cố trang phục.

Nữ diễn viên gây chú ý với bộ váy xẻ cổ sâu táo bạo.

Trong suốt sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần dùng tay che phần ngực, khéo léo đưa tóc ra phía trước hoặc tận dụng micro và sản phẩm cầm trên tay để che chắn. Những khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Sau khi hình ảnh được lan truyền, nhiều ý kiến cho rằng bộ váy tuy đẹp nhưng khiến nữ diễn viên thiếu tự tin, ảnh hưởng đến sự thoải mái khi tham gia sự kiện.

Không ít người hâm mộ cũng chỉ trích ê-kíp tạo hình vì lựa chọn trang phục quá hở, cho rằng stylist đã quá ưu tiên yếu tố thị giác mà chưa cân nhắc đến sự an toàn và cảm giác của nghệ sĩ.

Song, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng việc chủ động che chắn để tránh sự cố trang phục là phản ứng hoàn toàn bình thường trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả và ống kính máy quay.

Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục dùng tay che ngực ở sự kiện.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua các bộ phim Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Em là niềm kiêu hãnh của anh... Bên cạnh diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu quốc tế và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang lớn.

Nguồn: Sinchew