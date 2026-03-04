Trong khuôn khổ Paris Fashion Week (Tuần lễ thời trang Paris) 2026, Địch Lệ Nhiệt Ba không thể góp mặt do sự cố di chuyển ngoài ý muốn.

Nữ diễn viên tại Tuần lễ thời trang Paris 2025.

Theo thông báo từ công ty quản lý, nữ diễn viên lỡ lịch tới Paris vì “yếu tố bất khả kháng”. Ê-kíp cho biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, trang điểm đến lịch trình, đồng thời nỗ lực đổi chuyến bay nhưng không thành công. Thông tin cũng khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn an toàn sau 72 giờ kẹt tại Dubai.

Được biết, cô quá cảnh ở Dubai trên đường sang Pháp thì gặp gián đoạn chuyến bay do tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp khiến nhiều hành trình bị hoãn hoặc hủy. Trong khi đó, một số thành viên trong ê-kíp đã bay thẳng đến Paris trước.

Sự vắng mặt của nữ diễn viên tại sự kiện quan trọng của Dior nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng, đồng thời đặt câu hỏi về khâu sắp xếp hành trình của công ty quản lý.

Người hâm mộ bày tỏ lo ngại về mối quan hệ hợp tác giữa nữ diễn viên và thương hiệu.

Với vai trò Đại sứ toàn cầu của Dior ở cả 3 mảng thời trang, mỹ phẩm và nước hoa, Địch Lệ Nhiệt Ba đã 4 năm liên tiếp được mời tham dự Paris Fashion Week. Cô hiện là nghệ sĩ Hoa ngữ duy nhất thường xuyên ngồi hàng ghế đầu của nhà mốt và được cho là sẽ tiếp tục xuất hiện tại vị trí này trong năm nay.

Đáng chú ý, show diễn lần này đánh dấu bộ sưu tập Thu - Đông đầu tiên dưới thời Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới mộ điệu toàn cầu.

Sinh năm 1992 tại Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, trực thuộc Jay Walk Studio. Cô ghi dấu ấn qua các phim Cổ kiếm kỳ đàm, Em là niềm kiêu hãnh của anh...

Với nhan sắc nổi bật và sức hút lớn, cô được xem là một trong những “tiểu hoa đán” thế hệ 9X có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tại Trung Quốc.

Nguồn: Sina, Aboluo Wang