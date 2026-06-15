Ngày 15/6, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sự kiện Đêm hội Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc 2026, nhanh chóng trở thành tâm điểm với nhan sắc rực rỡ cùng tạo hình sang trọng.

Nữ diễn viên diện thiết kế đuôi cá thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Georges Hobeika. Chiếc váy màu đỏ được đính kết tinh xảo, ôm sát đường cong cơ thể, tôn lên vóc dáng quyến rũ cùng bờ vai trần gợi cảm của người đẹp.

Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên ở tuổi 34.

Dù đã khá lâu không góp mặt tại các thảm đỏ quy mô lớn, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chứng minh sức hút hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ.

Trên các nền tảng mạng xã hội, loạt hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều khán giả dành lời khen cho trạng thái nhan sắc nổi bật của cô với những bình luận như: "Nữ thần không góc chết", "Bông hồng đẹp nhất thảm đỏ" hay "Đẹp đến nghẹt thở".

Bên cạnh các hoạt động thời trang, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trong lĩnh vực phim ảnh. Thời gian gần đây, cô tích cực quảng bá các dự án mới và nhận được nhiều sự quan tâm với bộ phim truyền hình Mộ Tư Từ đóng cặp cùng Trần Phi Vũ.

Nữ diễn viên cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của những thương hiệu thời trang cao cấp với vai trò đại sứ, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong làng giải trí và thời trang Hoa ngữ.

Nguồn: Sohu