Theo HK01, Tôn An Tá - con trai của diễn viên Địch Oanh vừa bị cảnh sát bắt giữ hôm 17/5 vì liên quan đến các hành vi nguy hiểm nơi công cộng. Anh vướng 4 cáo buộc, trong đó có cố ý phóng hỏa gây nguy hại đến người khác...

Tôn An Tá - con trai diễn viên Địch Oanh bị bắt giữ vì hành vi tàng trữ súng và đe dọa người khác.

Tôn An Tá đã đến bờ sông ở Bắc Đầu (Đài Bắc) để thử nghiệm thuốc súng tự chế và đăng tải lên mạng xã hội. Hành vi này vi phạm pháp luật Đài Loan. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, đưa anh về đồn để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình làm việc, cảnh sát phát hiện thêm Tôn An Tá tàng trữ súng, các loại chất nổ tại nhà. Anh bị tạm giam 2 tháng với tội danh gây nguy hiểm cho an ninh công cộng và đe dọa người dân.

Sau khi Tôn An Tá bị bắt, diễn viên Địch Oanh đã livestream khóc lóc. Cô miêu tả con trai là người tài năng trong lĩnh vực chế tạo vũ khí, gọi con là "thiên tài".

Diễn viên thanh minh con trai chỉ thử nghiệm thuốc súng ở nơi vắng vẻ, không làm nguy hại tới ai nên không đáng bị bắt giữ.

Diễn viên Địch Oanh ra sức bênh vực con bất chấp tranh cãi.

"An Tá sẽ phát triển tốt nếu được bồi dưỡng đúng cách. Tại sao các viện nghiên cứu, viện hàn lâm khoa học không nhận con vào làm?", cô chia sẻ.

Vụ việc của nữ diễn viên nhanh chóng vướng tranh cãi. Mọi người cho rằng Địch Oanh "bênh con mù quáng", "giáo dục con không tốt"... gây nguy hại cho xã hội.

Tôn An Tá là con trai duy nhất của diễn viên Địch Oanh và tài tử Tôn Bằng. Họ kết hôn năm 1999, trải qua 3 lần thụ tinh nhân tạo mới sinh được con.

Có con ở tuổi U40, lại khao khát làm mẹ từ nhỏ, nhiều người cho rằng đây là lý do chính khiến sao Bao Thanh Thiên nuông chiều con hết mực, dẫn đến cách nuôi dạy kỳ quặc gây ảnh hưởng tâm lý của cậu.

Năm 2019, nữ diễn viên từng trở thành tâm điểm chỉ trích khi tiết lộ cho con ngủ cùng mình đến năm 15 tuổi.

Năm 18 tuổi, Tôn An Tá được gia đình cho du học tại Mỹ. Càng lớn, cậu càng có dấu hiệu trầm cảm và lệch lạc trong suy nghĩ. Cuối năm 2018, Tôn An Tá bị cảnh sát Mỹ bắt giữ sau khi tuyên bố sẽ nã súng vào trường Trung học ở tiểu bang Pennsylvania.

Khám xét nơi ở của An Tá, cảnh sát phát hiện súng và đạn cùng các vật dụng gây nguy hiểm. Kết quả, Tôn An Tá bị ngồi tù 260 ngày, sau đó bị trục xuất khỏi Mỹ.

Địch Oanh từng nổi tiếng qua các phần của phim "Bao Thanh Thiên".

Địch Oanh sinh năm 1962, là nữ diễn viên và MC gạo cội của màn ảnh nhỏ Đài Loan. Cô từng gây ấn tượng khi góp mặt trong phim Bao Thanh Thiên 1993 qua các phần Lôi đình nộ, Cửu đạo bản, Ngũ thử náo Đông Kinh...

