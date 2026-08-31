Anh Quang nói "sợ đen quá về nhà con không nhận ra"

- 4 năm Diễm Hương mới quay lại màn ảnh, vì sao có sự gián đoạn lớn như vậy?

Sau khi sinh cháu thứ 2, tôi nghỉ làm phim 4 năm vì muốn tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Tôi cũng muốn tìm vai diễn phù hợp để thay đổi màu sắc. Mỹ Dung trong Đội bóng nữ làng Xuân là vai diễn tôi rất thích vì khá thú vị nên quyết định sẽ quay lại màn ảnh.

Diễn viên Diễm Hương bên tạo hình vai diễn trong "Đội bóng nữ làng Xuân".

- Lý do chị chọn một vai diễn để trở lại trong một bộ phim tốn sức và vất vả? Chị có phải "đấu tranh" tư tưởng nhiều trước lời mời?

Thực ra vai Mỹ Dung không vất vả lắm bởi cô ấy không ra sân nhiều mà chủ yếu marketing cho đội bóng. Đây là vai diễn nhiều màu sắc thú vị, cũng gần giống với tôi ngoài đời nên đồng ý làm luôn mà không cần đấu tranh tư tưởng nhiều.

- Trong số các nhân vật trong "Đội bóng nữ làng Xuân", vai Dung được phép đẹp nhất trong số các chị em, lại làm nghề bán mỹ phẩm online. Đặc điểm này có trong kịch bản từ đầu hay khi nhận lời chị được biên kịch, đạo diễn nắn theo cho phù hợp?

Nhân vật trong kịch bản đã như vậy nên khi đạo diễn gọi điện nói đây là vai diễn gần với tôi vậy có đồng ý tham gia không. Tôi nói nếu chỉ cần bê mình lên phim thì làm thôi.

Nhan sắc Diễm Hương ở tuổi 40.

- Quá trình quay nhất là những ngày tập bóng ngoài trời nắng nóng đỉnh điểm, có khi nào chị oải và mệt đến mức muốn từ bỏ?

Trước các cảnh quay ngoài trời, các chị em trong đội bóng phải chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng dù vất vả, khi đã nhận vai ai cũng cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhân vật bởi diễn viên ai cũng có máu nghề. Tôi cũng không thấy hối hận hay tiếc nuối gì mà chỉ cố gắng hết sức mình cho vai diễn nhằm mang đến những thước phim chân thật cho khán giả.

- Diễn viên Hồng Quang chia sẻ như nào khi vợ đóng phim mới lần này?

Khi đi quay về vất vả, anh Quang chỉ nói với tôi: ''Cố gắng lên, ai bảo nhận vai' (cười). Anh cũng biết khi tôi đã nhận làm gì sẽ không bao giờ kêu ca, phàn nàn. Anh mua cho tôi cái quạt và chuẩn bị sẵn nước trên xe để lúc nào vợ cần là có. Vì cùng là diễn viên nên anh hiểu làm phim vất vả, đặc biệt những cảnh quay ngoài trời nắng nóng, ngoài sự mệt mỏi còn làm đen da nên dặn tôi che chắn cẩn thận vì "sợ đen quá về nhà con không nhận ra".

Diễm Hương kém chồng 9 tuổi.

Chồng không bao giờ muốn đóng phim với vợ

- Thời gian chị đi phim việc chăm sóc con cái và việc nhà được ông xã xử lý ra sao?

Khi tôi đi làm anh Quang sẽ phụ trách nhà cửa con cái. Bạn lớn vừa lên cấp 2 nên còn bỡ ngỡ, còn bạn bé đi học cả ngày tối mới về, nhà cửa cũng có bác giúp việc hỗ trợ. Với tôi việc đi làm phim không khó khăn gì bởi mình được tạo điều kiện được làm nghề thoải mái. Vì cùng nghề nên anh Quang hiểu và thông cảm hỗ trợ hết mình để tôi đi làm phim.

- Đồng nghiệp kháo nhau Diễm Hương giờ là nữ hoàng bán mỹ phẩm online của giới diễn viên phía Bắc, kiếm tiền như nước, đóng phim chỉ để cho vui, thông tin đó đúng bao nhiêu phần trăm?

Tôi không dám nhận là nữ hoàng bán mỹ phẩm đâu. Để làm giàu bằng nghề diễn rất khó khăn nhưng muốn làm nghề không phải suy nghĩ mình phải kinh doanh thêm mảng khác. Kinh doanh gì cũng chỉ là mảng phụ trợ để khi đi diễn mình không phải lo lắng chuyện tiền nong trong gia đình. Cuộc sống gia đình tôi cũng chỉ là đủ chi tiêu chứ không giàu có gì.

- Nhiều cặp vợ chồng đã đóng phim cùng nhau, Hồng Quang - Diễm Hương đã bao giờ nghĩ tới khả năng này? Và liệu anh chị có thể vào vai vợ chồng trên phim hay thích đóng ở thế đối đầu hơn?

Anh Quang và tôi trái dấu rõ rệt, từ tư duy đến mọi thứ trong cuộc sống đều khác nhau. Mọi người hay nói trái dấu sao ở được với nhau nhưng tôi nghĩ khi còn yêu, còn có thể thông cảm, còn chấp nhận nhau sẽ sống được với nhau. Trong công việc, anh Quang cẩn thận và chỉn chu từ thoại đến kỹ năng diễn luôn đòi hỏi sự hoàn hảo nhất có thể.

Còn tôi luôn làm việc phóng khoáng, đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Hai cách làm việc đối đầu nhau như thế rất khó để chúng tôi đứng chung một phim. Anh Quang cũng không bao giờ muốn đóng phim chung với tôi. Anh ấy nói: "Nếu đóng phim với em chắc anh sẽ phát điên". Vì khi tập thoại tôi hay đùa còn anh Quang lúc nào cũng nghiêm túc. Hai tính cách đó khi làm việc với nhau sẽ rất khó và nếu có đóng chung phim mỗi người một mảng hoặc diễn cùng nhau một vài cảnh rồi né.

Cặp đôi trái dấu đã có 16 năm bên nhau.

Đến lúc không thể giữ được nữa mình sẽ đi tìm hạnh phúc mới

- Có một người chồng chu đáo nhưng kỹ tính, điều gì chị thích nhất và không thích nhất ở anh Quang?

Điều tôi thích ở anh Quang là tốt bụng và không thích ở anh là hơi cầu toàn trong suy nghĩ và mọi việc. Chính sự cầu toàn đó đôi khi làm anh ấy khó chịu vì mọi thứ không được hoàn hảo. Tôi chỉ được 40% như anh mong muốn nhưng vì đã lựa chọn nên phải chấp nhận con người tôi. Để sống được với nhau đến lúc này tôi và anh Quang phải cố gắng dung hoà, hạ cái tôi xuống để giữ gia đình yên ấm. Nhưng yên ấm được đến đâu và bao lâu còn phải chờ duyên số.

- 16 năm chung sống, có khi nào anh chị trải qua khủng hoảng hôn nhân và vượt qua bằng cách nào? Hai người có tính cách đối lập đã dung hoà ra sao?

Thực ra gia đình nào cũng có vấn đề, kể cả vợ chồng hợp tính nhau cũng có lúc xô bát xô đũa nữa là hai con người có tính cách trái ngược nhau như tôi và anh Quang sẽ có lúc khủng hoảng lớn. Nhưng tôi và anh Quang chọn cách thoải mái đối diện với nó. Khi cáu mình nói ra hết và sau đó dành cho nhau thời gian để suy nghĩ lại. Điều quan trọng, tôi và anh Quang có chung suy nghĩ luôn nghĩ về gia đình, con cái và sẽ đặt ra câu hỏi: "Em và anh, liệu chúng ta có còn sống được với nhau vì con không?"...

Anh Quang cầu toàn và kỹ tính trong khi Hương là người đơn giản, đôi khi hơi ẩu, bản thân tôi lại phải cân bằng với anh ấy. Bởi anh Quang năm nay đã 50 tuổi. Thay đổi một con người 50 tuổi không hề dễ và tôi cũng không có nhu cầu thay đổi anh ấy mà mình phải thay đổi để sao cho hợp hơn. Anh ấy có cáu, bực tôi nghĩ anh ấy làm tất cả cũng vì gia đình. Cái gì thấy không hợp lý tôi sẽ nói thẳng.

Cặp đôi vốn là đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Việt Nam.

Khi còn tình cảm sẽ giải quyết được vấn đề. Tôn chỉ của tôi và anh Quang là muốn có gia đình hạnh phúc và vui vẻ, cố gắng đi cùng nhau đến lúc nào không thể chịu đựng được nữa thì thôi. Vì cuộc sống này không thể nói trước điều gì, tình cảm không phải thứ vĩnh hằng và tôi cũng không thích nói trước. Tôi chỉ muốn nói hôm nay mình sống hết mình vì gia đình, cố gắng để giữ gia đình này. Đến lúc không thể giữ được nữa mình sẽ đi tìm hạnh phúc mới (cười).

Diễn viên Diễm Hương trong "Đội bóng nữ làng Xuân" (Nguồn: VTV)

Ảnh: NVCC