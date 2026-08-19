4 năm trước, MC, diễn viên Đan Lê từng đóng vai người vợ bị bạo hành trong Anh có phải đàn ông không. Sau thời gian dài vắng bóng, chị tiếp tục đóng vai Yến - một phụ nữ hiền lành, cam chịu và tiếp tục bị chồng bạo hành trong Đội bóng nữ làng Xuân, bộ phim sẽ lên sóng VTV3 tháng 9 tới.

MC Đan Lê chia sẻ về vai diễn mới:

Tại họp báo ra mắt phim, nữ MC tếu táo hỏi vui đạo diễn Trần Trọng Khôi: "Không biết có ai gửi gắm để mời Đan Lê vào vai bị đánh đập như thế không?".

MC Đan Lê tại sự kiện ra mắt phim.

Dù vậy, chị gửi lời cảm ơn đạo diễn vì đã cho mình thể hiện một vai khác với bản thân từ trước đến nay bởi chưa bao giờ được đóng vai phụ nữ nông thôn. Với nữ MC, Yến là vai nhiều áp lực.

Đan Lê cho biết khi tham gia phim này, những người biết chị hay bản thân ông xã Khải Anh và 2 con đều cười hỏi: "Mẹ đá bóng thật á?" bởi vai diễn không chỉ đòi hỏi thể lực tốt mà còn cần kỹ thuật và chuyên môn đặc thù nên Đan Lê phải dành thời gian rèn luyện kỹ.

Tạo hình vai diễn của Tuấn Tú và Đan Lê trong phim "Đội bóng nữ làng Xuân".

Ở phim này, Đan Lê đóng cặp với MC Tuấn Tú. Anh sẽ xoá bỏ hình tượng Tài hiền lành trong Dưới ô cửa sáng đèn để vào vai một gã chồng vũ phu, bặm trợn ở Đội bóng nữ làng Xuân.

NSND Trung Anh đảm nhiệm vai thầy hiệu trưởng và là bố của nhân vật chính. NSND Trung Anh chia sẻ ông bố ngoài đời và trên phim khác nhau bởi ngoài đời nam nghệ sĩ không áp đặt con gái, để các con tự quyết cho việc học và sự nghiệp của mình.

NSND Trung Anh, Thảo My và Thanh Hương trong phim.

Diễn viên Diễm Hương trở lại với "vai diễn giống mình ngoài đời", một nhân vật được phép đẹp hơn các chị em. Đội bóng nữ làng Xuân cũng đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau thời gian dài vắng bóng kể từ khi phim Ga-ra hạnh phúc. Diễm Hương cho biết có cảnh đá bóng lên hình có khi chỉ vài giây nhưng mọi người làm việc cật lực tính toán từng đường quay, 1 phân đoạn quay cả buổi sáng dưới nhiệt độ hơn 40 độ C.

Đội bóng nữ làng Xuân là hành trình của Minh, cô gái 19 tuổi có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng bị gia đình phản đối. Sau khi bị lừa mất cơ hội gia nhập một đội bóng, Minh quyết định thành lập đội bóng nữ của làng Xuân để tham dự giải đấu địa phương với hy vọng chứng minh năng lực và tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Đạo diễn Trần Trọng Khôi từng gây tiếng vang với các phim "Độc đạo", "Cách em 1 milimet".

Khi Minh nhìn lại đội hình đã quy tụ: một cựu cầu thủ đánh mất niềm tin, một người vợ bị bạo hành, một cô gái tự ti vì ngoại hình, một phụ nữ hiếm muộn, một người sống trong vỏ bọc hào nhoáng... Mỗi người mang theo một vết thương và lý do riêng để đến với đội bóng. Họ đến sân vì những lý do chẳng mấy liên quan đến bóng đá nhưng càng chạy theo trái bóng, họ càng bắt đầu chạy khỏi những giới hạn đã giữ chân mình quá lâu.

Đội bóng nữ làng Xuân có sự góp mặt của nhiều gương mặt vừa lạ vừa quen. Sau vai Mỹ Vân si tình - con ông trùm trong Cách em 1 milimet, Thảo My tiếp tục được tin tưởng giao vai Minh - cô gái trẻ bướng bỉnh, đầy năng lượng và luôn tin mình có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thảo My nói hai năm trước không thể nghĩ có ngày được đóng vai chính trong một tác phẩm có nhiều nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm như vậy. Diễn viên Võ Hoài Vũ - con trai NSƯT Võ Hoài Nam - hóa thân vào vai Bá hiền lành, có phần nhu nhược khác biệt hẳn với Cương trong Phía bên kia thành phố.

Diễn viên Thảo My đóng vai nữ chính bên các đàn chị Thanh Hương, Diễm Hương giàu kinh nghiệm.

Diễn viên Ngọc Mai đảm nhận vai Linh cong cớn hay dỗi tạo nên bộ ba đầy năng lượng. Hóa thân vào vai các nữ cầu thủ có độ tuổi trải dài từ U30 - U50. Thanh Hương trong vai Tâm thô kệch mà nhạy cảm. Diễm Hương đảm nhận vai Mỹ Dung đầy sắc sảo. Hồ Liên trong vai chị Nga béo lớn tuổi nhất đội hình, luôn nói cười sang sảng. Tuyết Trinh trong vai Loan cán bộ. MC, diễn viên Đan Lê đảm nhận vai Yến dịu dàng, cam chịu...

Đội bóng nữ làng Xuân sẽ lên sóng lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ tháng 9/2026 ngay sau Lửa trắng.

Trailer phim "Đội bóng nữ làng Xuân":

Ảnh: VTV

Clip: Vy Uyên