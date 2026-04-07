Ngày 7/4, Sina đưa tin Tòa án Nhân dân quận Tây Thành (Bắc Kinh) đã thụ lý vụ kiện giữa Dương Mịch và một cá nhân họ Lưu.

Theo hồ sơ, bị cáo bị cho là nhiều lần đăng tải nội dung phỉ báng, bôi nhọ danh dự và lan truyền thông tin sai sự thật về nữ diễn viên trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và công việc của cô.

Phía Dương Mịch yêu cầu người này công khai xin lỗi bằng văn bản viết tay và video, đồng thời bồi thường 50.000 NDT (khoảng 190 triệu đồng) tổn thất tinh thần cùng hơn 20.000 NDT (khoảng 75 triệu đồng) chi phí pháp lý. Phiên xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 25/5.

Dương Mịch khởi kiện anti-fan vì tung tin đồn sai sự thật.

Ngoài vụ việc này, nữ diễn viên còn vướng một số tranh chấp khác liên quan đến quyền hình ảnh, dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Đây không phải lần đầu Dương Mịch sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh tiếng. Trước đó, cô từng đối mặt với nhiều cáo buộc bôi nhọ như nghi vấn môi giới mại dâm hay tin đồn tình cảm với Vương Tuấn Khải, song đều đã phủ nhận và xử lý theo quy định pháp luật.

Đầu năm nay, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi xuất hiện tin đồn liên quan đến việc tranh chỗ ngồi của Tiêu Chiến tại Weibo Night 2025. Sau phản ứng từ dư luận, cô đã lên tiếng trên Weibo, yêu cầu làm rõ. Không lâu sau, ban tổ chức lên tiếng xin lỗi, cho biết sự việc xuất phát từ nhầm lẫn kỹ thuật.

Tuy vậy, các tin đồn tiêu cực vẫn tiếp tục lan rộng, phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của Dương Mịch.