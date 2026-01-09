Theo Ifeng, Dương Mịch gần đây tham gia 1 sự kiện ra mắt phim mới. Tuy nhiên, điều khiến nữ diễn viên gây chú ý là ngoại hình có phần khác lạ của mình.

Gương mặt Dương Mịch được nhận xét đơ cứng do can thiệp thẩm mỹ.

Trong loạt ảnh và video được chia sẻ, Dương Mịch xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ. Gương mặt cô trông sưng phù, đơ cứng, có dấu hiệu vừa tiêm botox.

Ở góc chính diện, trán và gò má, cằm của diễn viên trông thiếu tự nhiên, trong khi đường viền hàm ở góc nghiêng gần như biến mất.

Công ty quản lý của Dương Mịch lập tức chia sẻ loạt ảnh dự sự kiện trên của cô. Sự khác biệt giữa hình ảnh do giới truyền thông và photo nữ diễn viên chụp được cư dân mạng nhận xét "trông như 2 người khác nhau".

Nhiều người cho rằng cô vừa can thiệp thẩm mỹ. Số khác cho rằng do góc chụp, trang điểm và ánh sáng khiến gương mặt thay đổi.

Dương Mịch từng không ít lần đối diện nghi vấn đụng chạm dao kéo để có gương mặt "vạn người mê". Trước mọi thông tin dao kéo, diễn viên đều phủ nhận, cho biết do nhổ 4 chiếc răng nên gương mặt thay đổi.

Ở tuổi 40, Dương Mịch cũng có những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn khóe mắt, rãnh cười. Đáp lại, cô khẳng định mình không lo lắng vì đó là 1 phần của tự nhiên.

Diễn viên Dương Mịch có diễn xuất thất thường.

Theo Sina, diễn xuất của Dương Mịch bị đánh giá không ổn định. Khi cô hợp tác với các bạn diễn có năng lực cao, khả năng thể hiện của Dương Mịch cũng được kéo lên cao. Ngược lại, khi cô đóng chung với các đàn em kém hơn, diễn xuất của cô cũng bị ảnh hưởng.

Giới truyền thông nhận định, nữ diễn viên 8x đang đối diện với nốt trầm của sự nghiệp. Trong vài năm qua, Dương Mịch không có tác phẩm tạo tiếng vang. Ở mảng quảng cáo, thời trang, cô dần bị thay thế bởi những ngôi sao trẻ mới nổi.

Dương Mịch vốn kín tiếng đời tư. Cô được nhận xét là người giữ gìn hình ảnh tốt bậc nhất trong số các sao nữ. Dù hợp tác với nhiều tài tử nhưng nữ diễn viên ít để xảy ra tin "phim giả tình thật".

Dương Mịch sinh năm 1986, là một trong những hoa đán hàng đầu hiện nay của làng phim Hoa ngữ. Tên tuổi cô được biết đến qua các phim Thần điêu đại hiệp 2006, Mỹ nhân tâm kế, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cung tỏa tâm ngọc, Tiểu thời đại, Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa...

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu