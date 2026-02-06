Đêm hội Weibo (Weibo Night) 2025 mới đây trở thành tâm điểm tranh cãi khi cách sắp xếp chỗ ngồi tại khu vực nội trường bị cho là thiếu nhất quán. Ồn ào nổ ra sau tin đồn Dương Mịch di chuyển vị trí của Tiêu Chiến để giành ghế trung tâm ở hàng ghế thứ 2.

Giữa tâm điểm tranh cãi, Tiêu Chiến và Dương Mịch chiến thắng “Weibo King” và “Weibo Queen” tại Weibo Night 2025.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, tối cùng ngày phía nữ diễn đã lên tiếng trực tiếp trên Weibo, bày tỏ sự bức xúc và yêu cầu ban tổ chức làm rõ: “Chuyện này xảy ra quá đột ngột và khó chịu. Ban tổ chức làm ơn hãy giải thích”.

Ít giờ sau, tài khoản chính thức của Weibo Night đăng thông báo xin lỗi, thừa nhận sai sót trong khâu dán nhãn tên ghế do nhân viên nhầm lẫn trong quá trình rà soát, đồng thời gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ và người hâm mộ.

Theo một số nguồn tin, ban đầu hàng ghế thứ 2 được bố trí dạng sofa 3 người, với Tân Chỉ Lôi ngồi giữa, 2 bên là Dương Mịch và Tiêu Chiến. Tuy nhiên, khi sự kiện diễn ra, bố cục bị thay đổi thành ghế đôi khiến Tiêu Chiến phải chuyển chỗ, trước khi được sắp xếp lại như ban đầu sau phản ứng từ các bên.

Nữ diễn viên ngồi cạnh Tân Chỉ Lôi và Dương Tử:

Sự việc khiến người hâm mộ Tiêu Chiến chỉ trích Dương Mịch “cướp vị trí trung tâm”, buộc nữ diễn viên phải lên tiếng đính chính.

Thậm chí, có thông tin cho rằng việc xáo trộn chỗ ngồi còn ảnh hưởng đến các hàng ghế phía sau, khiến một số nghệ sĩ và ê-kíp không hài lòng, dẫn đến tình trạng nhiều ghế trống xuất hiện.

Dương Mịch khoe nhan sắc xinh đẹp tại sự kiện.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, vị trí ngồi tại các sự kiện lớn được xem là thước đo về địa vị và sức ảnh hưởng. Hàng ghế thứ 2 của Weibo Night năm nay quy tụ loạt tên tuổi lớn như Xa Thi Mạn, Tiêu Chiến, Tân Chỉ Lôi, Dương Mịch, Dương Tử, Vương Nhất Bác, Nghê Ni, Trần Vỹ Đình, Bạch Lộc…

Dương Mịch sinh năm 1986 tại Bắc Kinh, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc. Gia nhập nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và nhanh chóng vươn lên hàng sao hạng A qua các tác phẩm đình đám như: Cung tỏa tâm ngọc, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Phù Dao Hoàng Hậu...

Bên cạnh diễn xuất, Dương Mịch còn hoạt động với vai trò nhà sản xuất, sáng lập công ty Gia Hành Thiên Hạ và nhiều năm liền nằm trong nhóm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Cbiz.

Nguồn: Sina, Guancha