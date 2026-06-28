Mới đây khi đang quay Wednesday - phần 3 của series phim đình đám trên Netflix - nữ diễn viên Eva Green đã gặp tai nạn dẫn tới chấn thương ở chân. Ngay lập tức cô đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra. ‌

Eva Green. Ảnh: Instagram

Một nguồn tin chứng kiến vụ việc cho biết: “Chuyện này thực sự rất tồi tệ. Eva bị thương và rõ ràng là đang rất đau đớn, vì vậy các nhà sản xuất không muốn mạo hiểm. Các nhân viên y tế đã được gọi đến và Eva được đưa vào bệnh viện. Cô ấy đã được điều trị và hiện đang hồi phục tốt".

Vụ việc xảy ra gần Dublin, nơi đoàn phim đang tiến hành ghi hình. Do chấn thương của Eva Green, đoàn phim buộc phải ngừng quay để chờ nữ diễn viên hồi phục hoàn toàn.

Trong phim, Eva Green vào vai Ophelia, người em bí ẩn và rắc rối của Morticia Adams, mẹ của nhân vật Wednesday. Nữ diễn viên xác nhận sẽ đóng vai này tháng 11/2025. Wednesday là một trong những series đình đám được yêu thích nhất trên nền tảng Netflix và luôn được xếp đầu trong danh sách ưu tiên sản xuất với chi phí cực lớn. Dù vậy mọi thông tin đều được bảo mật, từ hình ảnh đến cát-sê của diễn viên.

Eva Green sinh năm 1980, là diễn viên nổi tiếng người Pháp. Cô được biết tới với vai Bond girl Vesper Lynd trong phần phim Casino Royale. Vai diễn của Eva Green được đánh giá là xuất thần, mang đến danh tiếng toàn cầu cho nữ diễn viên. Tuy nhiên sau đó cô vẫn loay hoay tìm chỗ đứng ở Hollywood vì các dự án phim không mấy thành công và bị phủ cái bóng quá lớn của Casino Royale.

Eva Green trong "Casino Royale":