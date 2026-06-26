Zendaya và chiếc váy gây xôn xao (Nguồn: Vogue)

Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) có thể là phần phim tham vọng nhất của Spider-Man 2026 khi quy tụ dàn ác nhân chất lượng nhất vũ trụ Marvel trên màn ảnh rộng. Phim dự kiến công chiếu toàn cầu từ 31/7.

Trong phần này khán giả tiếp tục được gặp lại cặp diễn viên Zendaya và Tom Holland trong vai Người Nhện và cô bạn gái MJ. Cặp đôi mới đây xác nhận đã bí mật kết hôn và liên tục xuất hiện cùng nhau trong chiến dịch quảng bá phần phim mới của Người Nhện tại nhiều thành phố khác nhau trên toàn cầu.

Chiếc đầm ấn tượng của Zendaya. Ảnh: QC

Tại điểm dừng chân London (Anh) mới đây, Zendaya tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong chiếc đầm hở lưng vô cùng sexy lấy cảm hứng từ mạng nhện. Đây được coi là chiêu vô cùng thông minh của nữ diễn viên 30 tuổi để quảng bá cho phần mới của Người Nhện mà cô đóng chính.

Zendaya đến buổi chụp hình trước và sau đó hội ngộ chồng mới cưới Tom Holland trên thảm đỏ. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau sau khi thông báo đã chính thức là vợ chồng.

Zendaya tạo dáng siêu gợi cảm.

Zendaya được coi là biểu tượng phong cách mới. Mỗi lần xuất hiện cô đều gây chú ý với phong cách ấn tượng và gợi cảm. Tại buổi quảng bá Người Nhện mới đây ở Rome (Ý), nữ diễn viên sinh năm 1996 cũng chọn chiếc đầm với hoạ tiết mạng nhện.

Ngoài Spider-Man: Brand New Day, cuối năm nay Zendaya tiếp tục tái ngộ khán giả trong bom tấn Dune 3. Trong khi đó, chồng cô cũng gây chú ý không kém khi đóng chính bom tấn The Odyssey của Christopher Nolan. Cặp đôi bằng tuổi nhau đã phát sinh tình cảm khi đóng chung Spider-Man: Homecoming năm 2017.

Zendaya trong phần mới nhất của "Spider-Man: Brand New Day":