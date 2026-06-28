NSƯT Hồ Phong ngoài đời là Trung tá công an nhưng ghi dấu ấn trên màn ảnh qua các vai xã hội đen nhiều năm qua. Sắp tới anh sẽ tiếp tục đóng vai ông trùm trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng".