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Trong phim "Lửa trắng", Cù Thị Trà vào vai Sương - bạn gái của Lê Trường do Mạnh Cường đóng. Sương gợi cảm, khôn khéo và đầy bí ẩn. Đó là một nhân vật vừa tạo cảm giác nguy hiểm vừa khó nắm bắt.
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Cù Thị Trà lên đồ gợi cảm tại sự kiện ra mắt phim "Lửa trắng". Vai diễn của cô gây tò mò với nhiều người. 
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Nữ diễn viên sinh năm 1999 chụp hình với một chiến sĩ công an tại sự kiện ra mắt phim. Trong tập 4 "Lửa trắng" mới lên sóng, vai Sương của Cù Thị Trà khiến khán giả bất ngờ vì lộ thân thế thật là công an chìm cài vào tổ chức tội phạm. 
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Cù Thị Trà không còn là gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình những năm gần đây. Trước đó cô thành công với vai tiểu tam Anh Thu trong "Chúng ta của 8 năm sau" khiến khán giả ghét vì độ trơ trẽn. 
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Chia sẻ tại họp báo ra mắt phim "Lửa trắng", Cù Thị Trà cho biết: "Lần đầu tham gia phim cảnh sát hình sự tôi rất sợ và lo lắng không biết có làm tốt hay không. Đi quay phim có nhiều kỷ niệm với đoàn nhưng nói ra sẽ bị lộ thân thế của nhân vật".
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 Nữ diễn viên cho biết vai diễn của cô không xuyên suốt từ đầu đến cuối phim nên khán giả đồn đoán với việc lộ thân thế là công an chìm khá sớm, rất có thể Sương sẽ hết vai sớm khi bị Lê Trường phát hiện. 
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Cù Thị Trà mong khán giả hãy theo dõi phim để xem vai diễn của cô có đủ hấp dẫn để mọi người quên đi hình tượng tiểu tam nữ diễn viên từng ghi dấu ấn trước đây không.  
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Cù Thị Trà vốn là diễn viên tay ngang. Cô từng học ĐH Kinh tế Quốc dân và bén duyên màn ảnh với phim "Hành trình công lý" đóng cùng Hồng Diễm, Việt Anh. 
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Sau đó dù chỉ đóng vai nhỏ trong "Chúng ta của 8 năm sau" nhưng nhân vật tiểu tam đã đủ để Cù Thị Trà tạo ấn tượng với người xem, thậm chí lấn át vai nữ chính. 
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Sau đó Cù Thị Trà tiếp tục góp mặt trong phim "Những nẻo đường gần xa" cùng Việt Anh và "Dịu dàng màu nắng" bên cạnh bạn diễn "Lửa trắng" Duy Hưng. 
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Ngoài đời Cù Thị Trà có phong cách sexy gợi cảm. Cô tiết lộ vẫn đang độc thân. 

Cù Thị Trà trong "Lửa trắng" (Nguồn: VFC) 

Ảnh: FBNV 