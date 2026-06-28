Bình luận của vợ NSƯT Hồ Phong khi chồng đăng tải cảnh phim "nóng mắt" giữa anh và bạn diễn kém hàng chục tuổi trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" khiến nhiều người bất ngờ.
Cù Thị Trà trong "Lửa trắng" (Nguồn: VFC)
Ảnh: FBNV
Thu Quỳnh và Việt Hoa - hai nữ diễn viên xinh đẹp của truyền hình phía Bắc sẽ lột xác hoàn toàn với dạng vai hoàn toàn mới trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" sắp lên sóng VTV.
NSƯT Hồ Phong ngoài đời là Trung tá công an nhưng ghi dấu ấn trên màn ảnh qua các vai xã hội đen nhiều năm qua. Sắp tới anh sẽ tiếp tục đóng vai ông trùm trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng".