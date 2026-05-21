Ngày 21/5, News1 đưa tin cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ khẩn cấp một người đàn ông ngoài 40 tuổi với cáo buộc cướp có sử dụng bạo lực tại nhà riêng của nữ diễn viên Kim Gyu Ri.

Theo cảnh sát quận Jongno, nghi phạm bị bắt vào khoảng 0h cùng ngày. Trước đó, khoảng 21h tối 20/5, người này được cho là đã đột nhập vào nhà nữ diễn viên tại khu làng cổ Bukchon và yêu cầu Kim Gyu Ri giao nộp tiền bạc, tài sản.

Nữ diễn viên Kim Gyu Ri bị thương sau sự việc.

Dù vụ cướp không thành, Kim Gyu Ri cùng một phụ nữ khác có mặt tại hiện trường vẫn bị thương và phải nhập viện điều trị. Hiện mức độ chấn thương chưa được công bố.

Sau khoảng 3 giờ lẩn trốn, nghi phạm được cho là đã ra đầu thú tại khu Hwagok-dong, quận Gangseo khi bị cảnh sát truy tìm.

Cơ quan chức năng hiện tiếp tục điều tra liệu vụ việc có được lên kế hoạch từ trước hay không, đồng thời xem xét xin lệnh tạm giam đối với nghi phạm.

Kim Gyu Ri sinh năm 1979, là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc với vẻ đẹp sang trọng và phong cách diễn xuất đa dạng. Cô từng hoạt động với nghệ danh Kim Min Sun trước khi đổi sang tên hiện tại vào năm 2009.

Trong sự nghiệp, nữ diễn viên ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Giày thủy tinh, Mỹ nhân đồ, Chuyện tình nàng Gap Soon...

