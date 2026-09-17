LỜI TÒA SOẠN Các nghệ sĩ Thảo Vân, Ngọc Lan, Bích Hằng, Hoài An, Hương Giang cùng có một hành trình không dễ dàng: Làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trưởng thành và lặng lẽ đi qua những khoảng trống riêng tư. Sau thăng trầm, họ chọn nhìn về phía trước, giữ sự lạc quan và nghị lực để sống trọn vẹn với lựa chọn của mình. VietNamNet xin giới thiệu loạt bài chân dung những nữ nghệ sĩ bền bỉ với nghề qua năm tháng. Không cần hào quang hay danh hiệu, họ vẫn giữ tình yêu với nghệ thuật và được công chúng yêu mến bởi chính sự tận tâm với nghề.

Bình yên sau những bão giông cuộc đời

- Tuổi 52, nhiều phụ nữ chọn lắng lại, riêng Hoài An vẫn giữ được sự tươi mới và tinh thần tích cực. Điều gì giúp chị giữ được niềm tin sau nhiều trắc trở?

Gần đây, tôi cho phép mình sống thong thả hơn dù cuộc sống còn nhiều lo toan. Với phim ảnh, tôi vẫn chờ đợi và sẵn sàng dấn thân nếu gặp vai phù hợp. Sau nhiều năm gắn với hình tượng “Nữ hoàng nước mắt”, tôi có cơ hội thử sức ở vai cá tính hơn, từ sát thủ, phản diện đến các nhân vật dữ dằn. Tôi vui vì ở tuổi này còn giữ được tình yêu với nghề.

Do hoàn cảnh đơn chiếc, mẹ lại tuổi cao, bệnh nặng nên tôi không thể đi xa nhà quá lâu. Tôi phải cân nhắc kỹ hơn khi nhận công việc, thay vì thoải mái như trước.

Tôi vốn có tinh thần khá lạc quan. Khi đối diện một sự việc, tôi không muốn nhìn mọi thứ theo hướng quá tiêu cực hay bi lụy. Nhờ vậy, tinh thần tôi thay đổi khá nhiều theo thời gian.

Ngày trước, tôi lúc nào cũng ào ào, xông xáo gần như không biết điểm dừng. Bây giờ, tôi vẫn yêu công việc, nhiều năng lượng nhưng biết sống chậm và từ tốn hơn. Đó là cách tôi giữ cho bản thân sự bình yên qua những sóng gió cuộc đời.

Diễn viên Hoài An.

- Làm mẹ đơn thân 25 năm, chị gặp khó khăn gì?

Tôi hay nghĩ chắc do tuổi Dần nên số khổ, lận đận. Sau đổ vỡ, tôi ra đi với đôi bàn tay trắng cùng một đứa con nhỏ. Mọi tình thương, trách nhiệm đều đặt nặng lên đôi vai gầy. Có thời điểm, tôi nhận 5-6 phim, chạy hết đoàn này sang đoàn khác để kiếm sống.

Đôi lúc tôi tủi thân, buồn và tự hỏi tại sao phải một mình gánh vác mọi thứ. Nhiều đêm đội mưa chạy về nhà, tôi không biết nước mưa hay nước mắt đã hòa vào nhau.

Dù mạnh mẽ đến đâu vẫn có khi mệt mỏi, tôi cho phép bản thân được buồn, được khóc để trút hết ra.

Sau này, nhiều người hỏi: “Lúc đó chị vượt qua thế nào?”. Thú thật, tôi không biết trả lời ra sao. Tôi chỉ biết cắm đầu tiến về phía trước, ngày nào làm được gì thì làm, miễn sao lo được cho con.

- Hai mẹ con chị nương tựa vào nhau để đi qua một quãng đường không dễ dàng. Chặng hành trình ấy, điều gì ở con trai khiến chị thấy lòng được xoa dịu?

May mắn là con trai thấy mẹ khổ quá nên không làm điều gì khiến tôi phiền lòng. Giờ đây, con trai là chỗ dựa duy nhất và là niềm tự hào của tôi.

Sâu thẳm trong lòng tôi luôn thấy có lỗi vì không cho con một gia đình trọn vẹn nên muốn bù đắp cho con thật tốt. Con vốn vô tư, đôi khi khá vô tâm. Con đi làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt mới về, khuya còn họp online. Đôi lúc tôi xót con nên trách: “Sao phải làm việc bán mạng như vậy?".

Sau này, một đồng nghiệp kể lại với tôi con nói rằng: “Em phải cố gắng để sau này lo cho mẹ, vì mẹ đã vất vả quá nhiều rồi”. Với một người mẹ, nghe con nói như vậy đủ ấm lòng.

Diễn viên luôn giữ vẻ ngoài lạc quan, tích cực dẫu cuộc sống làm mẹ đơn thân lắm nỗi niềm.

- Một người mẹ đơn thân đã dành cả thanh xuân để nuôi con trưởng thành. Khi con lớn khôn, có cuộc sống và tổ ấm riêng, việc học cách buông tay hẳn không dễ dàng. Chị lấp đầy khoảng trống ấy thế nào?

Làm mẹ rồi, dù con lớn đến đâu, trong lòng tôi đôi chút ích kỷ, luôn muốn giữ con bên cạnh. Dẫu vậy thương con là phải biết buông con đúng lúc.

Con bảo tôi 30 tuổi mới cưới vợ. Tôi cũng muốn con đủ trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hãy lập gia đình. Hơn ai hết, tôi muốn con có một đời bình yên, hạnh phúc bên vợ con, trọn vẹn chứ không gãy đổ như mẹ.

Những mất mát, hy sinh, cứ để người mẹ này chịu. Tôi chỉ mong con được hạnh phúc, bình an với cuộc đời phía trước.

Không thiếu người theo đuổi, tôi chưa dám bước chân vào tình yêu

- 6 năm trước, trong cuộc phỏng vấn với VietNamNet, chị từng nói bản thân chưa thực sự mở lòng trong tình yêu. Sau ngần ấy năm, quan niệm chuyện tình cảm có thay đổi?

Vẫn thế thôi! (cười) Bây giờ tôi đang yên ổn nên không dám mạo hiểm bước vào một cuộc tình mới. Dĩ nhiên, xung quanh tôi không thiếu người theo đuổi, lúc nào cũng có người dành tình cảm cho mình. Song để nghĩ đến chuyện tiến xa hơn, tôi chưa sẵn sàng. Có lẽ tôi còn sợ, bị ám ảnh bởi chuyện cũ.

Hơn ai hết, tôi hiểu mình đang mang trên vai khá nhiều gánh nặng: Mẹ già, con cái và đủ thứ lo toan trong cuộc sống. Thử hỏi có người đàn ông nào đủ mạnh mẽ để bước vào cuộc đời và chia sẻ điều ấy? Nếu đến với tôi lúc này, người đó chắc chắn phải mạnh mẽ và bản lĩnh lắm.

Hoài An vẫn chọn sống độc thân dù vẫn có không ít người theo đuổi.

- Sau những gì đã trải qua, điều gì ở một người đàn ông có thể khiến chị đủ tin tưởng để một lần nữa mở lòng?

Thực ra cảm xúc vẫn là điều quan trọng nhất. Ở tuổi này, tôi không đặt ra tiêu chuẩn gì quá cao. Dù ở độ tuổi nào, tôi nghĩ người đàn ông bên cạnh trước hết phải biết lo cho người yêu, không chỉ về kinh tế mà cả tinh thần.

Tình yêu giống như cuộc sống, tôi mong mọi thứ thật và tự nhiên nhất có thể. Nếu duyên đến, cứ mở lòng đón nhận, sống tử tế và có trách nhiệm là được.

Có thể đến lúc này tôi chưa gặp đúng người. Hoặc sâu trong lòng, tôi chưa thực sự cần một mối quan hệ. Quan trọng chưa có ai khiến tôi đủ tin tưởng, an tâm để dựa vào và toàn tâm toàn ý cho chuyện tình cảm.

- Gặp đúng người, đúng thời điểm, chị sẽ không ngại lên xe hoa lần nữa?

Chuyện tương lai, tôi không dám nói chắc chắn. Có thể hiện tại tôi chưa thấy cưới xin là điều cần thiết, còn biết đâu sau này gặp một người khiến mình muốn kết hôn, tôi lại thay đổi quan điểm.

Tôi sợ lúc đó mọi người sẽ nói: “Bà này nói hay lắm, cuối cùng vẫn ham đám cưới thôi!”. Tôi ngại dư luận dèm pha, soi mói lắm. Nhưng suy cho cùng, cuộc đời của mình thì mình phải sống. Người khác nghĩ gì, có lẽ tôi phải học cách nhẹ nhàng đón nhận hơn.

- Hạnh phúc với chị lúc này được định nghĩa thế nào?

Điều đáng quý trong cuộc sống là có sức khỏe, công việc ổn định để lo cho người yêu thương. Sáng thức dậy thấy khỏe, còn đủ sức đi làm, về nhà có mẹ hỏi han, có con quan tâm, người thân vẫn bình an... như thế đã đủ đầy. Nếu gặp một hoàn cảnh khó khăn mà có thể giúp đỡ, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm.

Tôi không phải người tham vọng, luôn tự nhắc bản thân phải biết đủ. Mỗi tháng kiếm được một khoản vừa đủ trang trải cuộc sống, lo cho gia đình, không phụ thuộc hay làm phiền ai, vậy là phước.

Diễn viên Hoài An bên mẹ và con trai - 2 người quan trọng nhất hiện tại của chị.

- Chị nhìn về tuổi già như thế nào và liệu đã chuẩn bị đủ tâm lý cho những năm tháng chỉ một mình, không ai kề cận?

Về mặt tâm lý, tôi chuẩn bị khá lâu rồi. Điều quan trọng nhất là kinh tế. Xưa nay tôi sống tiết kiệm. Tôi làm lụng và tích lũy để tuổi già không dựa dẫm vào con. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu, thậm chí khi con cần tôi còn có thể lo ngược lại.

Sống một mình nên tôi không dám chủ quan. Cơ thể chớm cảm sốt hay mệt, tôi uống thuốc và đi khám ngay. Có đợt tôi bị tiền đình nặng, phải đi cấp cứu mấy lần. Từ đó, tôi tự nhắc sống lành mạnh và ý thức hơn về sức khỏe.

Những gì nằm trong khả năng, tôi cố gắng kiểm soát, từ ăn uống, tập luyện đến ngủ nghỉ. Còn chuyện thuộc về số phận, định mệnh thì không tránh được, đành thuận theo.

Diễn viên Hoài An trong phim "Người đẹp Tây Đô"

Ảnh, clip: NVCC